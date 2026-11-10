Bukan Dijilat Setan, Ini Penjelasan Medis Mengapa Tubuh Sering Lebam Tanpa Sebab

TIDAK merasa membentur sesuatu dengan keras, tetapi tiba-tiba muncul memar berwarna biru atau keunguan? Eits, tenang dulu. Ini bukan karena dijilat setan, kok.

Ahli ilmu faal olahraga-klinis, dr. Cecep Hermawan, menjelaskan kondisi ini bisa jadi merupakan purpura simplex. Ini adalah keadaan ketika seseorang mudah mengalami memar tanpa penyebab yang jelas.

“Kalau hasil cek darahnya normal, ini dikaitkan sama pembuluh darah kecil di bawah kulit yang gampang bocor,” katanya lewat unggahan Instagram, dikutip Selasa (10/11/2026).

1. Tidak Berbahaya

Akibatnya, benturan ringan atau senggolan yang tidak terasa dapat meninggalkan memar. Meski begitu, purpura simplex umumnya tidak berbahaya dan tidak membutuhkan pengobatan khusus.

Purpura simplex ini lebih sering dialami oleh perempuan. Hal tersebut bisa saja terjadi akibat pengaruh hormonal terutama selama siklus menstruasi.

dr. Cecep menambahkan, memar ini bisa dicegah dengan mencukupi vitamin C yang bisa didapatkan dari berbagai makanan, seperti jambu biji dan jeruk. Nutrisi ini berperan dalam pembentukan kolagen yang membantu menjaga kekuatan dinding pembuluh darah.

Selain itu, konsumsi obat-obatan, seperti obat pengencer darah juga dapat membuat seseorang lebih mudah memar. Namun, jangan menghentikan penggunaan obat yang diresepkan dokter tanpa berkonsultasi terlebih dahulu.