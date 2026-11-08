Festival Rakyat Danau Lido 2026 Bikin Warga Nostalgia dan Kenang Masa Kecil

BOGOR - Festival Rakyat Danau Lido 2026 rupanya tak hanya menjadi ajang budaya dan pelestarian melainkan jadi ajang nostalgia bagi warga atau masyarakat yang berkunjung.

Festival ini sukses digelar di kawasan Soekarno Park KEK MNC Lido City, Cigombong Kabupaten Bogor, Minggu, 8 November 2026. Banyak warga antusias datang dan menikmati suasana Danau Lido sambil membawa kenangan masa kecilnya.

Salah satunya Ditha, warga asli Cigombong yang datang bernostalgia sembari menikmati suasana. Menurut Ditha, Festival Rakyat Danau Lido ini menjadi satu acara yang bagus dan berharap bisa menjadi acara tahunan masyarakat.

“Bagus sekali, soalnya kan kita acara ini udah 20 tahun ya nggak ada. Jadi pas acara ada acara ini ajang nostalgia juga, jadi semua datang, alhamdulillah responnya juga baik. Semua ikut senang, semua ikut bahagia, terus berharap semoga tahun depan masih ada dan jadi acara tahunan,” ungkap Ditha saat diwawancarai.

Tak hanya sekedar menikmati jajanan dan suasana, ia juga turut bernostalgia dan membawa kenangan masa kecilnya. Ia menuturkan bahwa dulu sering digelar acara di Danau Lido setiap tahunnya bertepatan dengan hari raya. Semua pengunjung menikmati wahana yang ada seperti menaiki rakit hingga komedi putar.