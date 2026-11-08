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KEK MNC Lido City Dukung Gelaran Festival Rakyat Danau Lido 2026 lewat Fasilitas Lokasi

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |18:30 WIB
KEK MNC Lido City Dukung Gelaran Festival Rakyat Danau Lido 2026 lewat Fasilitas Lokasi
Festival Rakyat Danau Lido 2026. (Foto: dok NIko Prayoga/Okezone)
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BOGOR — Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Festival Rakyat Danau Lido 2026. Dukungan tersebut diwujudkan dengan memfasilitasi penggunaan kawasan Soekarno Park sebagai lokasi utama puncak gelaran yang berlangsung pada Minggu (8/11/2026).

Festival yang diinisiasi oleh masyarakat ini digelar sebagai wadah memperkuat kepedulian lingkungan sekaligus mengoptimalkan potensi budaya, perikanan, pariwisata, dan ekonomi lokal. Mengusung tema "Bageur ka Danau, Bageur ka Urip", festival ini membawa pesan kearifan lokal Sunda tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup di sekitarnya.

Selain itu, penyelenggaraan acara ini menjadi bentuk kolaborasi lintas sektor yang melibatkan masyarakat setempat, Pemerintah Kecamatan Cigombong, Pemerintah Desa Watesjaya, Bhumi Pasa Hijau, Danone Indonesia termasuk juga KEK MNC Lido City.

General Manager Town Management KEK Lido Syaiful Ardiansyah menyatakan bahwa dukungan yang diberikan tidak terbatas pada penyediaan fasilitas lokasi puncak acara semata, tetapi juga mencakup keterlibatan area lainnya seperti area outbound di Lido Resort Hotel.

“Support kita terhadap kegiatan ini tentunya di samping menyediakan lokasi, juga kita ada beberapa aktivitas dari Festival Rakyat Danau Lido ini yang menggunakan lokasi di MNC Lido City, yaitu di lokasi outbound kita yang ada di Lido Resort Hotel,” ujar Syaiful saat diwawancarai, Minggu (8/11/2026).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah melakukan pembicaraan dengan masyarakat sekitar dengan Bhumi Pasa Hijau dan menegaskan komitmen dalam pelestarian Danau Lido.

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