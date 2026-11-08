Camat Cigombong Buka Peluang Festival Rakyat Danau Lido Jadi Agenda Tahunan Masyarakat

BOGOR - Pemerintah Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor Jawa Barat membuka peluang gelaran Festival Rakyat Danau Lido sebagai agenda tahunan yang diinisiasi oleh masyarakat.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Camat Cigombong, Irwan Soemantri. Irwan menegaskan bahwa kesuksesan penyelenggaraan festival tahun ini menjadi langkah awal agar acara tersebut bisa menjadi agenda tahunan masyarakat.

“Insyaallah, ini menjadi sebuah awal yang diinisiasi teman-teman dari BPH, karena ini juga saya berkonsultasi dengan pimpinan, alhamdulillah kedepannya akan menjadi event tahunan. Tempatnya di daerah sekitar sini dengan nama Festival Rakyat Danau Lido,” kata Irwan saat diwawancarai, Minggu (8/11/2026).

Puncak Festival Rakyat Danau Lido sendiri tahun ini sukses digelar di kawasan Soekarno Park KEK MNC Lido City, Cigombong Kabupaten Bogor pada 8 November 2026. Ia menyebut, puncak acara ini juga sekaligus menjadi penutup dari beberapa rangkaian kegiatan lainnya dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir.

“Ini rangkaian kegiatan closing dari teman-teman BPH, kebetulan kita dari BPH Pasar Hijau ada kegiatan di Kampung Tambakan, ini adalah closing ceremony-nya setelah melaksanakan kegiatan beberapa bulan,” ujarnya.