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Festival Rakyat Danau Lido 2026 Jadi Wadah Pengembangan Potensi Budaya, Ekonomi dan Pariwisata

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |19:20 WIB
Festival Rakyat Danau Lido 2026 Jadi Wadah Pengembangan Potensi Budaya, Ekonomi dan Pariwisata
Festival Rakyat Danau Lido 2026. (Foto: dok Niko Prayoga/Okezone)
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JAKARTA - Festival Rakyat Danau Lido 2026 sukses digelar di Kawasan Soekarno Park KEK MNC Lido City, Watesjaya Cigombong Kabupaten Bogor pada Minggu (8/11/2026). Festival yang diinisiasi oleh masyarakat tersebut digelar sebagai wadah memperkuat kepedulian lingkungan sekaligus mengoptimalkan potensi budaya, perikanan, pariwisata, dan ekonomi lokal. 

Sekretaris Pelaksana Festival Rakyat Danau Lido 2026, Michael Silalahi mengungkapkan bahwa gelaran festival ini turut menjadi ruang kolaborasi masyarakat sekitar untuk mengangkat potensi ekonomi lokal hingga pariwisata. Selain itu, festival ini menjadi momentum untuk mengajak kembali masyarakat dalam menjaga kelestarian Danau Lido. 

Hal tersebut juga didukung dengan usungan tema "Bageur ka Danau, Bageur ka Urip" yang membawa pesan kearifan lokal Sunda tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup di sekitarnya.

“Festival Rakyat Danau Lido ini sebenarnya merupakan sebuah ruang kolaborasi bagi seluruh masyarakat elemen-elemen yang berada di sekitar Danau Lido untuk meningkatkan kembali terkait UMKM, terkait pariwisata dan juga untuk menumbuhkan kembali niat untuk memperbaiki atau menjaga melestarikan Danau Lido,” ujar Michel saat diwawancarai.

Dalam gelaran tahun ini, Festival Rakyat Danau Lido menghadirkan sekitar 32 tenan dari masyarakat yang berisi makanan hingga minuman tradisional serta lain-lainnya.

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