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Bukan Cuma Bali, Sejumlah Event Daerah Ikut Dongkrak Kunjungan Wisman ke Indonesia 

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |19:05 WIB
Bukan Cuma Bali, Sejumlah <i>Event</i> Daerah Ikut Dongkrak Kunjungan Wisman ke Indonesia 
Mandalika. (Foto: dok Indonesia Travel)
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JAKARTA - Penyelenggaraan event berskala besar maupun daerah terbukti menjadi motor penggerak utama dalam mendongkrak pergerakan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik di Indonesia. 

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menegaskan kehadiran berbagai agenda hiburan dan olahraga seperti konser Kanye West, BTS, MotoGP, hingga Jakarta Running Festival (JRF) 2026 mampu menarik minat antusiasme tinggi dari pelancong asing.

"Kita lihat bahwa event itu kan salah satu penggerak dari perjalanan wisatawan mancanegara ya," ujar Ni Luh Puspa, saat mengadiri acara NHI Family Fun Walk & Charity 2026 di Jakarta Pusat, pada Minggu (8/11). 

"Kita lihat kemarin misalnya di konser Kanye West, 20.000 lebih itu adalah wisatawan mancanegara yang datang menonton. Kemudian kita lihat juga di event MotoGP, ini juga kan banyak wisatawan mancanegara yang datang. Begitu juga dengan event-event yang lain, ada event lari dan lain sebagainya," sambungnya. 

Dia mengatakan merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang periode Januari hingga September 2026 Indonesia telah mencatatkan lebih dari 12 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan pertumbuhan di atas 4 persen wisatawan domestik. 

"Jadi kita sudah mengantongi 12 juta lebih wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Kemudian wisatawan nusantara tumbuh di atas 4 persen," jelasnya. 

Ni Luh Puspa juga mengapresiasi tren positif terkait pemerataan sebaran wisatawan. Menurutnya, destinasi favorit pelancong asing tak lagi berpusat di pulau Bali, melainkan mulai tersebar ke berbagai wilayah di Indonesia.

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