Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Indonesia Jadi Negara Paling Ramah Keempat di Dunia bagi Wisatawan, Kalahkan Thailand

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |18:05 WIB
Indonesia Jadi Negara Paling Ramah Keempat di Dunia bagi Wisatawan, Kalahkan Thailand
Indonesia menempati posisi keempat dalam daftar negara teramah bagi wisatawan. (Foto: dok Indonesia Travel)
A
A
A

JAKARTA - Keramahan masyarakat di suatu negara meninggalkan kesan tersendiri bagi wisatawan. Hal ini pula yang membuat Indonesia masuk dalam daftar negara paling ramah di dunia bagi para pendatang.

Berdasarkan Readers’ Choice Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Condé Nast Traveller, Indonesia menempati posisi keempat dalam daftar negara teramah bagi wisatawan. Indonesia memperoleh skor sebesar 97,5 dari total 100 poin.

Dilansir dari VnExpress, pemeringkatan tersebut didapatkan dari penilaian 800.000 pembaca Condé Nast Traveller berdasarkan pengalaman mereka di berbagai destinasi.  

Dalam penilaiannya, keramahan masyarakat Indonesia menjadi salah satu hal yang disoroti. Masyarakat Indonesia sering kali menyambut wisatawan dengan hangat dan mengutamakan kesejahteraan bersama.

Wisatawan juga dapat merasakan keramahan tersebut melalui berbagai pengalaman sederhana. Mulai dari menikmati hidangan di warung keluarga, berbincang-bincang, hingga mengunjungi rumah-rumah adat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/25/3251327//wisata_di_indonesia-nCxa_large.jpg
Tren Wellness Tourism Meningkat, Kemenpar Siapkan Pengembangan Wisata Berbasis Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/23/25/3249738//patrice_evra-tK09_large.jpg
Legenda Manchester United Patrice Evra Ternyata Lebih Suka Jakarta ketimbang Bali, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/13/337/3247677//peta_indonesia-4DIF_large.jpg
Benarkah Nama Indonesia Terdiri dari 9 Huruf yang Merujuk pada Walisongo?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/320/3247334//tumpahan_minyak-xDJN_large.jpeg
Tangani Tumpahan Minyak di Laut, Begini Cara RI-Filipina dan Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/298/3247105//kedutaan_besar_korea_selatan_gelar_kompetisi_dessert_korea_indonesia-NLg5_large.jpg
Kedutaan Besar Korea Selatan Gelar Kompetisi Dessert Korea-Indonesia, Jadi Media Mempertemukan 2 Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/65/3246447//nus_business_school-tCfx_large.jpg
Dosen NUS Business School: Belajar dari Singapura, Bagaimana Indonesia Bisa Tata Hunian Publik?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement