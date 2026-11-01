Indonesia Jadi Negara Paling Ramah Keempat di Dunia bagi Wisatawan, Kalahkan Thailand

Indonesia menempati posisi keempat dalam daftar negara teramah bagi wisatawan. (Foto: dok Indonesia Travel)

JAKARTA - Keramahan masyarakat di suatu negara meninggalkan kesan tersendiri bagi wisatawan. Hal ini pula yang membuat Indonesia masuk dalam daftar negara paling ramah di dunia bagi para pendatang.

Berdasarkan Readers’ Choice Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Condé Nast Traveller, Indonesia menempati posisi keempat dalam daftar negara teramah bagi wisatawan. Indonesia memperoleh skor sebesar 97,5 dari total 100 poin.

Dilansir dari VnExpress, pemeringkatan tersebut didapatkan dari penilaian 800.000 pembaca Condé Nast Traveller berdasarkan pengalaman mereka di berbagai destinasi.

Dalam penilaiannya, keramahan masyarakat Indonesia menjadi salah satu hal yang disoroti. Masyarakat Indonesia sering kali menyambut wisatawan dengan hangat dan mengutamakan kesejahteraan bersama.

Wisatawan juga dapat merasakan keramahan tersebut melalui berbagai pengalaman sederhana. Mulai dari menikmati hidangan di warung keluarga, berbincang-bincang, hingga mengunjungi rumah-rumah adat.