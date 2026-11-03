Potret Cantik Inka Andestha, Temani Pratama Arhan Jadi Groomsmen Pernikahan Asnawi Mangkualam

KEHADIRAN pesepakbola Pratama Arhan di pernikahan Asnawi Mangkualam dan Yuriska Patricia pada Minggu 1 November 2026 turut mencuri perhatian publik. Bukan hanya karena dipercaya menjadi salah satu groomsmen, Arhan juga datang ditemani sang kekasih, Inka Andestha.

Pasangan ini tampil serasi dalam balutan busana bernuansa hitam saat menghadiri hari bahagia Asnawi. Acara itu digelar di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan.

Penampilan Inka pun tak luput dari perhatian. Ia terlihat anggun dengan gaya busana yang elegan dan modern. Momen kebersamaan keduanya juga dibagikan melalui media sosial dan mendapat perhatian warganet. Lantas, seperti apa potret Inka Andestha saat menemani Pratama Arhan di pernikahan sahabatnya tersebut?

1. Tampil Serasi dengan Pratama Arhan

Inka Andestha terlihat hadir mendampingi Pratama Arhan dalam pernikahan Asnawi Mangkualam dan Yuriska Patricia. Keduanya memilih busana bernuansa hitam yang memberikan kesan elegan dan kompak.

Inka tampil mengenakan busana two-piece tanpa lengan dengan potongan modern. Penampilannya semakin menarik dengan tatanan rambut sleek yang membuat keseluruhan gayanya terlihat simpel sekaligus berkelas.

Sementara itu, Pratama Arhan tampil rapi. Dia menjalankan tugasnya sebagai pendamping pengantin pria.

2. Pesona Inka dengan Outfit All-Black

Penampilan Inka menjadi salah satu yang mencuri perhatian di antara para tamu undangan. Ia memilih konsep busana serba hitam dengan desain minimalis yang tetap terlihat fashionable.

Pilihan outfit tersebut memberikan kesan dewasa dan elegan. Riasan wajah yang natural serta rambut yang ditata rapi turut melengkapi penampilannya.

Gaya Inka ini juga bisa menjadi inspirasi bagi perempuan yang ingin tampil simpel tetapi tetap modis saat menghadiri pesta pernikahan.