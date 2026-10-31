Potret Ziva Magnolya Duet dengan LANY, Penampilannya Memukau hingga Banjir Pujian

NAMA penyanyi muda Indonesia, Ziva Magnolya, kembali mencuri perhatian publik. Kali ini, pelantun lagu Peri Cintaku tersebut menjadi sorotan setelah tampil bersama band pop asal Amerika Serikat, LANY.

Momen Ziva Magnolya sepanggung dengan LANY sukses menarik perhatian penggemar. Penampilannya yang memukau, ditambah karakter vokalnya yang khas, membuat momen tersebut ramai diperbincangkan.

Kolaborasi ini juga menjadi pengalaman menarik bagi Ziva. Pasalnya, LANY merupakan salah satu band internasional yang memiliki banyak penggemar di Indonesia.

1. Momen Ziva Magnolya Tampil Bersama LANY

Duet Ziva Magnolya bersama LANY terjadi dalam konser LANY yang berlangsung di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta. Ziva muncul sebagai tamu kejutan di konser hari kedua yang jatuh pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Ziva tiba-tiba hadir di atas panggung untuk berduet menyanyikan lagu LANY, yakni Stuck. Kehadiran penyanyi jebolan ajang pencarian bakat tersebut di panggung bersama band yang digawangi Paul Klein itu menghadirkan perpaduan menarik antara musik pop Indonesia dan internasional.

Momen kebersamaan mereka pun menjadi perhatian para penonton, terutama penggemar Ziva dan LANY. Sebab, Ziva tunjukkan karakter vokal yang kuat dan kemampuan mencapai nada tinggi.