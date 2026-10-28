Menyusuri Soekarno Hall di Makam Imam Al Bukhari, Wisata Religi Sarat Sejarah di Uzbekistan

SAMARKAND – Uzbekistan tak hanya menawarkan pesona arsitektur bersejarah dan jejak peradaban Islam, tetapi juga destinasi wisata religi yang memiliki ikatan erat dengan Indonesia. Salah satunya adalah kompleks makam Imam Al Bukhari di Samarkand, tempat peristirahatan ulama besar perawi hadis yang menyimpan kisah bersejarah tentang peran Presiden pertama RI, Soekarno.

Bagi wisatawan Indonesia, kunjungan ke kompleks ini bukan sekadar perjalanan religi. Ada kebanggaan tersendiri saat mengetahui hubungan sejarah kedua negara yang terjalin melalui upaya Soekarno mendorong pemugaran makam Imam Al Bukhari.

Kisah tersebut kini dapat ditelusuri lebih jauh melalui Soekarno Hall, ruang memorial yang diresmikan pada 4 September 2026 oleh Imam Bukhari International Scientific Research Center (IBSRC), pengelola kawasan tersebut. Peresmiannya bertepatan dengan peringatan 70 tahun kunjungan kenegaraan pertama Soekarno ke Uzbekistan.

Soekarno Hall menghadirkan dokumentasi sejarah perjalanan Soekarno ke Uzbekistan, mulai dari foto-foto langka, memoar, tulisan tangan, hingga arsip digital peninggalan era Uni Soviet. Sejumlah koleksi tersebut berkaitan dengan upaya Soekarno mendorong restorasi dan pemugaran kawasan makam Imam Al Bukhari.

Keberadaan ruang memorial ini menambah daya tarik kompleks makam Imam Al Bukhari, khususnya bagi wisatawan Indonesia yang ingin mengenal lebih dekat jejak diplomasi dan hubungan historis kedua negara.

Pengalaman Istimewa di Kawasan Makam Imam Al Bukhari