Tempat Hiburan Kini Tak Cukup Cuma Seru, Pengunjung Juga Cari yang Instagramable

JAKARTA - Tempat hiburan kini tak lagi sekadar menjadi ruang untuk bermain dan menghabiskan waktu luang. Di tengah kebiasaan masyarakat berburu konten di media sosial, pengalaman yang didapat di sebuah arena hiburan juga menjadi bagian dari daya tarik.

Fenomena ini ikut mengubah wajah industri location-based entertainment atau hiburan berbasis tempat di Indonesia.

Pengunjung kini tidak hanya mencari permainan yang seru, tetapi juga pengalaman yang menarik secara visual dan bisa dibagikan ke media sosial seperti TikTok dan Instagram.

Perubahan tersebut menjadi salah satu tren yang dibahas dalam diskusi Future of Play Indonesia 2026 dalam gelaran 6th Fun Asia Expo di Jakarta. Chief Executive Officer Mitra Gamesindo, Soen Andy Sunjaya, mengatakan inovasi menjadi salah satu kunci agar sebuah tempat hiburan dapat terus mempertahankan minat pengunjung.

“Di industri ini, jika Anda tidak berinovasi atau tidak mengikuti arus pasar, Anda tidak akan bertahan,” ujar Andy.

Menurutnya, operator tempat hiburan kini harus terus melakukan penyegaran terhadap wahana yang ditawarkan. Pasalnya, ketertarikan pengunjung terhadap satu jenis mesin permainan semakin cepat berganti.