Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tempat Hiburan Kini Tak Cukup Cuma Seru, Pengunjung Juga Cari yang Instagramable

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 11 Agustus 2026 |21:35 WIB
Tempat Hiburan Kini Tak Cukup Cuma Seru, Pengunjung Juga Cari yang Instagramable
Tempat Wisata Keluarga makin diminati
A
A
A

JAKARTA - Tempat hiburan kini tak lagi sekadar menjadi ruang untuk bermain dan menghabiskan waktu luang. Di tengah kebiasaan masyarakat berburu konten di media sosial, pengalaman yang didapat di sebuah arena hiburan juga menjadi bagian dari daya tarik.

Fenomena ini ikut mengubah wajah industri location-based entertainment atau hiburan berbasis tempat di Indonesia.

Pengunjung kini tidak hanya mencari permainan yang seru, tetapi juga pengalaman yang menarik secara visual dan bisa dibagikan ke media sosial seperti TikTok dan Instagram.

Perubahan tersebut menjadi salah satu tren yang dibahas dalam diskusi Future of Play Indonesia 2026 dalam gelaran 6th Fun Asia Expo di Jakarta. Chief Executive Officer Mitra Gamesindo, Soen Andy Sunjaya, mengatakan inovasi menjadi salah satu kunci agar sebuah tempat hiburan dapat terus mempertahankan minat pengunjung.

“Di industri ini, jika Anda tidak berinovasi atau tidak mengikuti arus pasar, Anda tidak akan bertahan,” ujar Andy.

Menurutnya, operator tempat hiburan kini harus terus melakukan penyegaran terhadap wahana yang ditawarkan. Pasalnya, ketertarikan pengunjung terhadap satu jenis mesin permainan semakin cepat berganti.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Travel Wisata Keluarga Wisata
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/07/25/3234845//wamenpar_ni_luh_puspa-kLH2_large.JPG
Wamenpar: Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Naik di Tengah Ketidakpastian Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/25/3233285//ilustrasi_parade_kostum-gQ0X_large.JPG
Dear Travelers, Pulau Bintan Bakal Gelar Parade Kostum 4 Hari Berturut-turut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/470/3229639//runway-qg9A_large.jpg
Bandara Bandaneira Dibangun Ulang, Perkuat Wisata dan Mitigasi Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/598/3229117//adhe_tora-g2JP_large.JPG
Punya Standar Sendiri, Adhe Tora Hanya Rekomendasikan Hidden Gem Travel dan Kuliner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/25/3227202//museum_nasional-OXdf_large.jpg
Rekomendasi Spot Immersive di Jakarta, Destinasi Seru untuk Liburan dan Berburu Foto Estetik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/25/3218704//xiaohungsu-ae19_large.JPG
Kunjungan Wisatawan Indonesia ke Luar Negeri Capai 9,16 Juta, Singapura Jadi Favorit
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement