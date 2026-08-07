Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Wamenpar: Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Naik di Tengah Ketidakpastian Global

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |22:22 WIB
Wamenpar: Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Naik di Tengah Ketidakpastian Global
Wamenpar Ni Luh Puspa
A
A
A

JAKARTA – Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyebut tren kunjungan wisatawan ke Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan positif di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang yang harus dijawab dengan menghadirkan destinasi wisata yang inovatif, aman, berkualitas, dan ramah keluarga.

Pernyataan itu disampaikan Ni Luh saat membuka The 6th Fun Asia Expo Indonesia 2026 di Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta, Rabu (5/8/2026). Pameran business-to-business (B2B) untuk industri taman rekreasi, theme park, dan water park tersebut diikuti lebih dari 150 perusahaan dari 12 negara.

Ni Luh mengungkapkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026 Indonesia menerima 7,45 juta kunjungan wisatawan mancanegara, atau meningkat 5,71 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara mencapai 630,41 juta perjalanan, tumbuh 2,71 persen secara tahunan.

"Ini menunjukkan permintaan terhadap pariwisata Indonesia terus meningkat. Peluang tersebut harus dijawab dengan menghadirkan destinasi yang inovatif, berkualitas, aman, dan ramah keluarga," ujar Ni Luh.

Menurutnya, saat ini wisatawan tidak lagi hanya mencari destinasi, tetapi juga pengalaman yang aman, interaktif, dan berkesan. Karena itu, keberadaan taman rekreasi, museum, pusat hiburan keluarga, hingga destinasi wisata edukatif dinilai memiliki peran semakin penting dalam meningkatkan daya tarik suatu daerah.

"Objek wisata kini bukan lagi sekadar pelengkap sebuah destinasi, tetapi telah menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan wisatawan untuk datang, tinggal lebih lama, dan membelanjakan lebih banyak uangnya," katanya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/25/3232726//jember_fashion_carnaval_2026-zIgi_large.jpg
Kenapa Jember Fashion Carnaval Jadi Salah Satu Event Unggulan Indonesia? Ini Alasannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/340/3230002//pemprov_kalteng_empat_kapal_susur_sungai-vL9o_large.jpg
Pemprov Kalteng Siapkan Kapal Susur Sungai, Tanjung Puting Jadi Prioritas Pengembangan Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/340/3229532//wakil_ketua_dprd_kabupaten_sumba_barat_daya_dari_partai_perindo_yusuf_bora-PI8y_large.jpeg
Tak Cukup Andalkan Alam, Yusuf Bora Desak Destinasi Wisata Sumba Barat Daya Dibenahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/598/3229117//adhe_tora-g2JP_large.JPG
Punya Standar Sendiri, Adhe Tora Hanya Rekomendasikan Hidden Gem Travel dan Kuliner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/320/3228047//pariwisata_asean-G2vj_large.jpg
Industri Pariwisata Asia Tenggara Berpotensi Capai USD67,4 Miliar pada 2031
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/25/3227202//museum_nasional-OXdf_large.jpg
Rekomendasi Spot Immersive di Jakarta, Destinasi Seru untuk Liburan dan Berburu Foto Estetik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement