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Kenapa Jember Fashion Carnaval Jadi Salah Satu Event Unggulan Indonesia? Ini Alasannya 

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |11:00 WIB
Kenapa Jember Fashion Carnaval Jadi Salah Satu Event Unggulan Indonesia? Ini Alasannya 
Jember Fashion Carnaval 2026. (Foto: dok Kemenpar)
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JEMBER - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengapresiasi penyelenggaraan Jember Fashion Carnaval (JFC) 2026 sebagai salah satu event unggulan nasional.

Acara ini tak hanya memperkuat citra pariwisata Indonesia di tingkat global, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan industri kreatif, pemberdayaan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja.

Jember Fashion Carnaval 2026 diselenggarakan pada 24–26 Juli 2026 dengan mengusung tema "HEAL: Humanity, Earth and Life". Tema tersebut mengajak masyarakat membangun hubungan yang lebih harmonis antara manusia, bumi, dan kehidupan melalui karya-karya kreatif yang mengangkat pesan pelestarian lingkungan.

Pesan tersebut diwujudkan melalui empat agenda utama dan delapan defile teatrikal yang mengangkat nilai kemanusiaan, keberagaman budaya, serta kepedulian terhadap lingkungan. Pendekatan kreatif tersebut memperkuat peran pariwisata sebagai media edukasi sekaligus mendukung pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat sambutan pada acara puncak penyelenggaraan Jember Fashion Carnaval (JFC) 2026 di Alun-Alun Kabupaten Jember, Minggu (26/7).

      
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