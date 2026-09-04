Kabar Baik Warga Bandung! Bandara Husein Sastranegara Siapkan Rute Internasional, Intip Persiapannya

KABAR baik datang untuk warga Bandung. Liburan ke luar negeri tak perlu ke Jakarta lagi karena Bandar Udara (Bandara) Husein Sastranegara bakal siapkan rute internasional.

Ya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berencana untuk menjadikan Bandar Udara Husein Sastranegara sebagai bandara internasional. Hal ini akan dilakukan dalam pembaharuan daftar bandara internasional yang akan diumumkan rencananya pada Oktober 2026.

1. Bandara Husein Sastranegara Siapkan Rute Internasional

General Manager (GM) Bandara Husein Sastranegara, Granito W. Hindrawan bicara soal kesiapan Bandara Husein Sastranegara jika memiliki rute internasional. Dia mengatakan tingkat kesiapan fasilitas dan infrastruktur bandara telah mencapai 99,85 persen apabila ditetapkan sebagai bandara internasional.

"Secara aspek premises sebetulnya sudah 99,85 persen. Sisanya kami tinggal melihat catnya ada yang kurang rapi, ada yang belum dicat, ada yang kurang bersih," ujar Gradito saat ditemui di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jumat (4/9/2026).

Granito menjelaskan persiapan penerbangan internasional mencakup fasilitas terminal, area pelayanan penumpang, hingga area yang akan digunakan oleh instansi terkait, seperti Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina atau CIQ (Customs, Immigration, and Quarantine).

Dari sisi infrastruktur, Bandara Husein memiliki spesifikasi landasan pacu berukuran 2.220 meter x 45 meter dengan klasifikasi PCR 380 F/C/X/U. Kapasitas runway tercatat sebanyak 10 pergerakan, yang terdiri atas 8 penerbangan reguler dan 2 penerbangan tidak reguler. Sementara itu, kapasitas apron mencapai 8 pesawat, terdiri dari 6 posisi reguler dan 2 posisi irregular.

Dari sisi terminal, luas bangunan mencapai 17.000 meter persegi, yang terdiri dari 12.000 meter persegi area domestik dan 5.000 meter persegi area internasional. Kapasitas pelayanan terminal tercatat sekitar 2,4 juta penumpang domestik dan 1 juta penumpang internasional.

Fasilitas check-in terdiri atas 16 konter domestik dan 10 konter internasional. Selain itu tersedia masing-masing 3 self check-in counter untuk penerbangan domestik dan internasional.

Untuk pelayanan bagasi, bandara dilengkapi dua unit baggage conveyor belt domestik dan satu unit internasional. Pada sisi pemeriksaan keamanan, tersedia dua unit X-ray BHS untuk domestik dan dua unit untuk internasional. Sementara itu, fasilitas X-ray PSCP terdiri atas dua unit domestik, dua unit internasional, serta satu unit X-ray Bea Cukai.

Dari sisi imigrasi, bandara menyiapkan tiga konter untuk penumpang kedatangan dan tiga konter untuk keberangkatan. Sistem antrean juga akan menggunakan queue line untuk mencegah penumpukan penumpang seperti yang pernah terjadi saat bandara melayani penerbangan internasional.

"Kita juga sudah atur flow penumpang berangkat maupun flow penumpang datang yang semuanya sudah kita presentasikan kepada teman-teman instansi baik Bea Cukai maupun Imigrasi dan mereka sudah cukup puas, sudah approve terhadap flow-nya tersebut," kata Gradito.