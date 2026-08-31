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Truntum Cihampelas Hadir di Matta Fair Malaysia 2026, Bawa Pesona Bandung ke Kuala Lumpur

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |22:02 WIB
Truntum Cihampelas Hadir di Matta Fair Malaysia 2026, Bawa Pesona Bandung ke Kuala Lumpur
Floating Breakfast Truntum Cihampelas. (Foto: dok Truntum Cihampelas)
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JAKARTA - Truntum Cihampelas Bandung akan hadir di National MATTA Fair 2026, pameran perjalanan terbesar di Malaysia. Acara tersebut akan berlangsung pada 4–6 September 2026 di Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC), Kuala Lumpur.

Kehadiran Truntum Cihampelas di tengah salah satu perhelatan travel fair terbesar di Malaysia ini menjadi bagian dari upaya untuk memperkenalkan Bandung sebagai destinasi yang menawarkan lebih dari sekadar perjalanan. Selain itu juga bertujuan memperluas koneksi dengan wisatawan Malaysia yang mencari pengalaman menginap dan perjalanan yang berkesan di Indonesia.

MATTA Fair, yang diselenggarakan oleh Malaysian Association of Tour and Travel Agents (MATTA), merupakan pameran wisata untuk konsumen yang mempertemukan berbagai pelaku industri perjalanan, termasuk agen perjalanan, national tourism organizations, airlines, hotels, resorts, theme parks, serta travel providers lainnya. Pengunjung dapat menemukan berbagai destinasi, paket perjalanan, promosi, dan penawaran khusus dalam satu tempat. 

Cita Rasa Bandung, Pengalaman Menginap yang Tak Terlupakan

Berada di jantung Kota Bandung, Truntum Cihampelas merupakan hotel bintang 4 yang hadir dengan memadukan kenyamanan dan pengalaman menginap yang tak terlupakan.

Lebih dari sekadar tempat bermalam, Truntum Cihampelas juga membawa berbagai pengalaman yang dapat menjadi bagian dari perjalanan wisatawan. Salah satunya adalah The Pohaci Sky Lounge, sebuah rooftop destination yang menawarkan pengalaman menikmati hidangan dengan panorama kota Bandung dan pegunungan yang indah.

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