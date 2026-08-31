Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Squid Game: The Experience Hadir di Jakarta, Jadi yang Pertama di Asia Tenggara

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |21:40 WIB
<i>Squid Game: The Experience</i> Hadir di Jakarta, Jadi yang Pertama di Asia Tenggara
Squid Game
A
A
A

JAKARTA – Jakarta akan kedatangan destinasi hiburan imersif baru yang mengadaptasi serial populer Netflix, Squid Game. “Squid Game: The Experience” dijadwalkan dibuka untuk umum pada 16 Oktober 2026 di Agora Mall, Thamrin Nine, Jakarta Pusat.

Kehadiran pengalaman tersebut menjadi yang pertama di kawasan Asia Tenggara. Posisi Jakarta sebagai lokasi penyelenggaraan turut membuka peluang destinasi ini menarik pengunjung dari negara-negara tetangga, termasuk Singapura dan Malaysia.

Dari sisi aksesibilitas, lokasi di Agora Mall terhubung dengan sejumlah moda transportasi publik, mulai dari MRT, LRT, Commuter Line hingga Kereta Bandara. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor pendukung bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang ingin menjadikan pengalaman tersebut sebagai bagian dari aktivitas wisata di Jakarta.

“Squid Game: The Experience” menempati area dalam ruangan seluas lebih dari 1.900 meter persegi. Pengunjung akan diajak memasuki sejumlah ruang bertema yang mengambil inspirasi dari dunia Squid Game, dengan enam ruangan, tantangan interaktif, permainan kompetitif, serta tata cahaya dan suara yang dirancang dengan pendekatan sinematik.

Selain permainan, area tersebut juga menyediakan sejumlah spot foto, makanan dan minuman bertema, serta merchandise yang berkaitan dengan Squid Game.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Travel wisata Squid Game
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/25/3236989//gunung_bromo-MNC6_large.jpg
Wisata Gunung Bromo Kembali Dibuka Usai Kebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/11/25/3235553//tempat_wisata_keluarga_makin_diminati-9Q5E_large.JPG
Tempat Hiburan Kini Tak Cukup Cuma Seru, Pengunjung Juga Cari yang Instagramable
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/07/25/3234845//wamenpar_ni_luh_puspa-kLH2_large.JPG
Wamenpar: Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Naik di Tengah Ketidakpastian Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/09/598/3229117//adhe_tora-g2JP_large.JPG
Punya Standar Sendiri, Adhe Tora Hanya Rekomendasikan Hidden Gem Travel dan Kuliner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/25/3227202//museum_nasional-OXdf_large.jpg
Rekomendasi Spot Immersive di Jakarta, Destinasi Seru untuk Liburan dan Berburu Foto Estetik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/25/3218704//xiaohungsu-ae19_large.JPG
Kunjungan Wisatawan Indonesia ke Luar Negeri Capai 9,16 Juta, Singapura Jadi Favorit
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement