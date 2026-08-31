Squid Game: The Experience Hadir di Jakarta, Jadi yang Pertama di Asia Tenggara

JAKARTA – Jakarta akan kedatangan destinasi hiburan imersif baru yang mengadaptasi serial populer Netflix, Squid Game. “Squid Game: The Experience” dijadwalkan dibuka untuk umum pada 16 Oktober 2026 di Agora Mall, Thamrin Nine, Jakarta Pusat.

Kehadiran pengalaman tersebut menjadi yang pertama di kawasan Asia Tenggara. Posisi Jakarta sebagai lokasi penyelenggaraan turut membuka peluang destinasi ini menarik pengunjung dari negara-negara tetangga, termasuk Singapura dan Malaysia.

Dari sisi aksesibilitas, lokasi di Agora Mall terhubung dengan sejumlah moda transportasi publik, mulai dari MRT, LRT, Commuter Line hingga Kereta Bandara. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor pendukung bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang ingin menjadikan pengalaman tersebut sebagai bagian dari aktivitas wisata di Jakarta.

“Squid Game: The Experience” menempati area dalam ruangan seluas lebih dari 1.900 meter persegi. Pengunjung akan diajak memasuki sejumlah ruang bertema yang mengambil inspirasi dari dunia Squid Game, dengan enam ruangan, tantangan interaktif, permainan kompetitif, serta tata cahaya dan suara yang dirancang dengan pendekatan sinematik.

Selain permainan, area tersebut juga menyediakan sejumlah spot foto, makanan dan minuman bertema, serta merchandise yang berkaitan dengan Squid Game.