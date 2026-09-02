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Pesona Wisata Langtang di Nepal yang Telah Diterjang Banjir Bandang

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |13:05 WIB
Pesona Wisata Langtang di Nepal yang Telah Diterjang Banjir Bandang
Langtang Valley Trek. (Foto: dok Instagram/langtangvalley.nepal)
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JAKARTA - Banjir bandang yang terjadi di perbatasan China dan Nepal pada Rabu (26/8/2026) telah merusak akses kawasan trekking Langtang. Bencana tersebut kini telah menelan lebih dari 1.000 korban jiwa, dan 4.000 korban yang masih hilang. Banjir dipicu oleh gempa bumi yang menyebabkan tanah longsor besar hingga menyumbat sungai, sehingga menimbulkan tsunami air ke hilir.  

Namun, di balik bencana yang telah terjadi, Taman Nasional Langtang adalah wisata trekking populer yang menyuguhkan pemandangan alam mempesona. Trek ini menawarkan panorama Himalaya yang menakjubkan, hutan yang rimbun, dan desa-desa yang menawan.

Langtang jadi destinasi ideal buat wisatawan yang mencari pengalaman liburan yang penuh petualangan namun ada sensasi damai di alam. Langtang Valley Trek memberikan kesempatan untuk menjelajahi budaya dan tradisi unik suku Tamang, serta menyaksikan beberapa keindahan alam Nepal yang paling mempesona.

Taman Nasional Langtang terletak tepat di tengah-tengah Nepal bagian utara-tengah, ditempuh dalam jarak 6 hingga 8 jam dari Kathmandu. Taman ini terletak di sepanjang perbatasan Himalaya dengan Tibet (Tiongkok).

Sejarah Taman Nasional Langtang

Mengutip Magical Nepal, Taman Nasional Langtang adalah salah satu wilayah trekking paling menarik di Nepal, dan pada 2026 masih tetap berada di puncak daftar bagi mereka yang mencari pemandangan Himalaya dengan rasa damai, sama seperti di Everest atau Annapurna . 

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