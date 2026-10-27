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Profil dan Potret Cantik Alexia Putellas, Peraih Ballon dOr 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |20:05 WIB
Profil dan Potret Cantik Alexia Putellas, Peraih Ballon dOr 2026
Alexia Putellas. (Foto: Instagram/@ballondorofficial)
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PROFIL dan potret cantik Alexia Putellas menarik diulas. Sebab, pesepakbola putri tersohor dunia ini baru saja meraih penghargaan bergengsi, yakni Ballon dOr 2026.

Alexia Putellas merupakan gelandang asal Spanyol. Kesuksesannya merebut trofi Ballon dOr 2026 sekaligus menambah koleksi penghargaan prestisiusnya menjadi tiga trofi.

Alexia bukan hanya dikenal karena kemampuan mengolah bola dan visi bermainnya, tetapi juga penampilannya yang elegan serta karismanya di luar lapangan. Setelah sebelumnya memenangkan penghargaan tersebut pada 2021 dan 2022, ia kembali berdiri di puncak sepak bola wanita dunia pada 26 Oktober 2026.

Alexia Putellas

1. Profil Alexia Putellas

Bernama lengkap Alexia Putellas Segura, dia lahir di Mollet del Valles, Spanyol, pada 4 Februari 1994. Alexia pun berkebangsaan Spanyol.

Alexia biasa bermain di posisi gelandang dengan nomor punggung yang biasa digunakannya adalah 11. Pada musim 2026-2027, Alexia membela klub London City Lionesses.

Alexia Putellas

Kiprahnya yang selalu apik kala beraksi di lapangan membuat Alexia sudah koleksi banyak trofi Ballon dOr Wanita. Dia sudah meraih 3 trofi, yakni pada 2021, 2022, dan 2026.

2. Perjalanan Karier dari Barcelona ke London

Alexia Putellas

Alexia membangun reputasinya bersama Barcelona, klub yang dibelanya sejak 2012. Ia menjadi salah satu pemain penting dalam era kesuksesan tim wanita Barcelona, termasuk dalam kompetisi domestik Spanyol dan Liga Champions Wanita UEFA.

Selama membela Barcelona, ia membantu klub meraih berbagai gelar, termasuk empat trofi Liga Champions Wanita UEFA. Kemampuannya mengatur tempo permainan, memberikan umpan terobosan, dan mencetak gol menjadikannya pemain yang berpengaruh di lini tengah.

Pada Juli 2026, Alexia mengambil tantangan baru dengan bergabung bersama London City Lionesses di Women's Super League Inggris. Kepindahan tersebut menandai babak baru dalam kariernya setelah bertahun-tahun membangun prestasi di Barcelona.

 

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