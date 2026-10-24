Bukan Tanda Flu, Ternyata Ini Alasan Hidung Pilek saat Udara Dingin

PERNAH merasa hidung meler ketika berada di tempat yang dingin, meski tidak sedang flu? Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama pada penderita asma, eksim, atau rinitis alergi.

Dikutip dari The Conversation, hal ini dikenal sebagai cold-induced rhinitis atau rinitis akibat udara dingin. Sekitar 50–90 persen orang diperkirakan mengalaminya. Lantas, kenapa udara dingin bisa membuat hidung berair?

1. Hidung Berusaha Menghangatkan Udara

Hidung berfungsi untuk menghangatkan dan melembapkan udara yang dihirup sebelum masuk ke paru-paru. Dengan begitu, udara tidak mengiritasi sel-sel saluran pernapasan.

Saat menghirup udara dingin, saraf di dalam hidung akan terangsang dan mengirimkan sinyal ke otak. Otak kemudian merespons dengan meningkatkan aliran darah ke hidung. Pembuluh darah yang melebar membantu menghangatkan udara yang melewatinya.

2. Produksi Cairan Hidung Meningkat

Udara dingin juga mengaktifkan sel sistem kekebalan tubuh yang disebut sel mast di dalam hidung. Sel-sel ini memicu produksi cairan tambahan agar udara yang dihirup menjadi lebih lembap. Dalam proses tersebut, hidung diperkirakan kehilangan sekitar 300–400 mililiter cairan setiap hari.

Namun, ketika produksi cairan meningkat melebihi kebutuhan untuk melembapkan udara, cairan tersebut keluar melalui lubang hidung. Inilah yang membuat hidung berair saat udara dingin.