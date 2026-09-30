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Kasus Influenza A Meningkat, Wamenkes: Tak Berbahaya Bisa Sembuh Sendiri

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |17:05 WIB
Kasus Influenza A Meningkat, Wamenkes: Tak Berbahaya Bisa Sembuh Sendiri
Wamenkes RI, Dante Saksono Harbuwono. (Foto: Binti Mufarida/Okezone)
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JAKARTA – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono, menegaskan Influenza A bukan penyakit yang berbahaya. Menurutnya, penyakit tersebut dapat sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan khusus.

"Ini adalah self-limiting disease, penyakit yang sembuh dengan sendirinya tanpa diobati. Jadi tidak berbahaya Influenza A tersebut," ujar Dante di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Wamenkes Dante Saksono Harbuwono

1. Influenza A seperti Flu Biasa

Dante mengatakan Influenza A pada dasarnya memiliki karakter seperti flu biasa. Dia juga memastikan belum ada kasus kematian yang tercatat akibat Influenza A.

"Jadi tidak ada kasus kematian yang tercatat juga karena Influenza A ini," ujar Wamenkes Dante.

Dante menjelaskan, tren Influenza A masih mengikuti pola musiman yang terjadi setiap tahun. Aktivitas influenza biasanya meningkat menjelang musim hujan dan kembali menurun pada awal tahun.

"Naik di menjelang musim hujan, nanti akan turun lagi di bulan-bulan Februari dan Maret, dan seterusnya seperti itu. Trennya masih sama," ujarnya.

2. Peningkatan Kasus Influenza A

Menurut Dante, kondisi Influenza A baik secara nasional maupun global juga masih menunjukkan pola yang sama. Dia menyebut belum terdapat peningkatan signifikan yang perlu dikhawatirkan.

"Jangan ini digoreng dan dijadikan berita yang viral sehingga seolah-olah menakutkan," kata Dante.

Dante menilai pemberitaan yang berlebihan membuat kasus Influenza A terkesan lebih menakutkan dari kondisi sebenarnya.

"Ya nama Influenza A itu jenis strain-nya memang strain baru, tetapi tidak berbahaya. Belum ada kematian yang dicatat akibat Influenza A tersebut," paparnya.

 

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