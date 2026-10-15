Jelajah Hainan: Dari Pantai Tropis hingga Sejarah Budaya yang Unik

Jelajah Hainan: Dari Pantai Tropis hingga Sejarah Budaya yang Unik. (Foto: MNC Media)

MISTER Aladin menghadirkan paket wisata untuk menjelajahi Pulau Hainan, China. Ia menawarkan sisi lain China dengan perpaduan sempurna pantai berpasir putih, suasana tenang, dan kekayaan sejarah yang unik.

Jika Anda ingin menikmati pantai memukau, Hainan adalah destinasi terbaik. Di pulau ini, Anda juga bisa mengenal budaya lokal dan ragam destinasi ikonik. Mister Aladin menyediakan paket tur Crazy Sale Hainan 6 hari 5 malam seharga Rp7,99 juta.

Promo dari Mister Aladin ini bisa Anda manfaatkan untuk keberangkatan Oktober 2026–Maret 2027. Agar momen liburan terasa tenang dan praktis, paket tur ini sudah termasuk seluruh kebutuhan perjalanan Anda.

Kebutuhan itu diantaranya: tiket pesawat PP dari Jakarta, hotel, transportasi selama tur, konsumsi selama perjalanan, tiket masuk tempat wisata, pemandu wisata profesional, bagasi, dan asuransi perjalanan.

Melalui perjalanan ini, keindahan alam tropis dan kebudayaan Hainan akan dieksplorasi dari berbagai sisi. Berikut adalah beberapa tempat ikonik yang bisa Anda kunjungi dengan ragam aktivitas serunya:

1.Qilou Old Street

Menyusuri kawasan bersejarah dengan arsitektur klasik perpaduan Asia dan Eropa yang unik, sekaligus tempat terbaik untuk berburu kuliner lokal dan foto-foto estetik,

2.Bali Village

Mengunjungi desa wisata unik bernuansa budaya Indonesia di Hainan yang kaya akan sejarah keberadaan komunitas Tionghoa perantauan,

3.Yalong Beach

Menikmati hamparan pantai berpasir putih halus dan air laut biru jernih di kawasan yang sering dijuluki sebagai ‘Hawaii-nya’ China,

4.Tianya Haijiao

Mampir ke destinasi pantai paling romantis dan ikonik di Hainan. Tianya Haijiao menyuguhkan pemandangan formasi batu-batu raksasa di tepi laut.

Secara keseluruhan, perjalanan ini dibuat khusus untuk memberikan pengalaman liburan seru dan penuh makna. Seluruh peserta tur dapat menikmati indahnya gabungan suasana pantai tropis yang menenangkan dan kekayaan budaya eksotik

Informasi lengkap dan proses pemesanan, bisa mengunjungi laman https://www.misteraladin.com/aladinxplore/ atau hubungi nomor 0811 956 900. Wujudkan liburan yang seru dan berkesan bersama Mister Aladin.