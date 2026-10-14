MNC Peduli Dukung Pameran Interaktif Little Hands, Big Heart, Kolaborasi bersama PMI

JAKARTA - KiN Space bersama dengan PMI resmi menghadirkan pameran edukasi interaktif berslogan "Little Hands, Big Heart" yang berlangsung pada 14 Oktober hingga 1 Desember 2026 di KiN Space, SCBD Park Lot 7A, Senayan, Jakarta Selatan. Hadirnya pameran tersebut mendapat dukungan dari MNC Peduli serta MNC Animasi.

Founder KiN Space, Kartika Winata mengungkapkan bahwa kolaborasi tersebut menjadi kali pertama dan merupakan sebuah kehormatan besar bagi KiN Space. Apalagi, penyelenggaraan pameran edukatif tersebut selaras dengan visi dan misi KiN Space.

"Sebuah kehormatan besar bagi kami bisa melakukan kolaborasi ini bersama PMI Indonesia. Pertama-tama, hal ini jelas sejalan dengan visi dan misi kami. KiN merupakan singkatan dari Kids Nusantara, visi kami adalah memberi kesempatan kepada anak-anak untuk bermain, namun dengan banyak nilai dan edukasi di baliknya, jadi ada tujuan yang jelas," ungkap Kartika saat ditemui di KiN Space, SCBD Park, Jakarta Selatan, Rabu (14/10/2026).

Ia menilai, dengan instalasi permainan dan space edukatif yang telah disiapkan, anak-anak diberikan pemahaman praktis mengenai kontribusi nyata PMI bagi masyarakat serta langkah tepat saat menghadapi kondisi darurat baik dalam pertolongan maupun kebencanaan.

"Kami tentu belum pernah mengadakan kolaborasi seperti ini sebelumnya, tetapi ini sangat mengedukasi karena banyak anak-anak yang belum tahu nilai atau apa yang bisa diberikan Palang Merah kepada masyarakat. Seperti, apa yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi, bagaimana cara melakukan CPR, dan apa yang terjadi ketika ada situasi darurat. Jadi, semua hal ini bisa dipelajari anak-anak melalui bermain," tuturnya.