Best Before vs Expiration Date, Apa Perbedaannya?

SAAT membeli makanan atau minuman kemasan, kamu bisa menemukan tulisan best before atau expiration date di hampir semua produk. Tulisan yang ada pada label kemasan ini berfungsi untuk menunjukkan masa simpan produk. Tapi, sebenarnya kedua istilah ini sama atau beda, ya?

Ternyata best before dan expiration date adalah dua hal yang berbeda. Nah, perbedaan kedua istilah ini penting diketahui agar tidak salah menilai kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi.

1. Apa Itu Best Before?

Konsultan kesehatan dan nutrisi bersertifikat, Filipus Adimas, menjelaskan bahwa perbedaan utamanya terletak pada kualitas produk dan batas konsumsi yang aman. Best before yang ada pada kemasan merupakan keterangan yang menunjukkan batas waktu produk dalam kualitas terbaiknya.

“Best before menunjukkan kualitas terbaik produk. Artinya, setelah tanggal ini, rasa atau tekstur mungkin berubah, tapi masih aman dikonsumsi jika kondisinya baik,” ujar Filipus lewat unggahan di akun TikTok pribadinya, dikutip pada Selasa (13/10/2026).

Maka dari itu, tetap perhatikan jenis produk, kondisi kemasan, cara penyimpanan, dan petunjuk pada label kemasan. Apabila kemasan rusak atau makanan menunjukkan tanda-tanda kerusakan, sebaiknya jangan dikonsumsi.