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Kemenkes Ungkap Gangguan Jiwa Masuk 3 Besar Masalah Kesehatan Remaja

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |16:05 WIB
Kemenkes Ungkap Gangguan Jiwa Masuk 3 Besar Masalah Kesehatan Remaja
Kemenkes ungkap gangguan jiwa masuk 3 besar masalah kesehatan remaja. (Foto: dok Niko Prayoga/Okezone)
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JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan bahwa gangguan jiwa kini menempati posisi tiga besar sebagai penyebab masalah kesehatan pada kelompok usia remaja hingga dewasa di Indonesia. 

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menekankan, kesehatan jiwa yang kuat merupakan fondasi penting dalam mencetak sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Apalagi, jika kondisi itu didapati pada kalangan remaja bahkan dewasa. Menurutnya, itu harus menjadi perhatian bersama termasuk orang tua serta keluarga. 

"Dan disitulah inklusivitas dimulai. Jadi perhatian orang tua dan keluarga untuk anak-anak yang mengalami gangguan emosional dan kesulitan membaca, itu menjadi penting untuk didekati,” kata Dante dalam sambutannya saat membuka sesi Talk Show Festival Suara Jiwa: Ruang Cerita, Aksi dan Perubahan di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (11/10/2026).

“Ingat sekali lagi, untuk anak-anak yang mengalami ADHD, disleksia, bahwa kesulitan yang mereka hadapi pada hari ini tidak menentukan masa depannya,” tuturnya.

Kesehatan Mental Jadi Fokus Utama Pemerintah

Ia menegaskan bahwa masalah kesehatan jiwa atau kesehatan mental kini tidak lagi dipandang sebagai isu yang terpinggirkan, melainkan telah menjadi fokus perhatian utama Pemerintah. Dante menjelaskan, ada dua kategori kelainan atau gangguan jiwa yang perlu dipahami. Dua kategori itu adalah neurosis dan psikosis. 

      
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