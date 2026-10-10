Jadi Sarang Bakteri, Ini Alasan Celana Dalam Harus Segera Dicuci Setelah Dipakai

KEBERSIHAN pakaian dalam jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Pasalnya, pakaian dalam langsung bersentuhan dengan area intim. Apabila tidak segera dibersihkan, pakaian dalam bisa menjadi tempat bakteri berkembang.

Konsultan laktasi, dr. Shane Tuty, menjelaskan sisa cairan tubuh yang menempel pada pakaian dalam dapat menjadi salah satu faktor yang memungkinkan bakteri berkembang biak. Ia juga mengingatkan untuk segera mencuci celana dalam kotor dan tidak membiarkannya selama berhari-hari.

1. Jumlah Bakteri pada Kain

Lewat unggahan di akun TikTok pribadinya, dr. Shane menyinggung penelitian yang menunjukkan bahwa jumlah bakteri pada kain dapat meningkat setelah sekitar delapan jam pada suhu ruang. Selain waktu penyimpanan, suhu air saat mencuci juga penting.

Gunakan air dengan suhu minimal 60 derajat Celsius agar bakteri pada kain dapat berkurang secara efektif. Namun, air keran yang digunakan untuk mencuci pakaian sehari-hari umumnya tidak mencapai suhu tersebut.