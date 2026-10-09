Cara Tepat Mengurus Paspor dan Visa untuk Perjalanan Bisnis Perusahaan

Cara Tepat Mengurus Paspor dan Visa untuk Perjalanan Bisnis Perusahaan. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Dalam memperluas jaringan, karyawan perlu menghadiri agenda internasional. Perjalanan bisnis lintas negara ini menjadi salah satu kebutuhan penting untuk perusahaan dan karyawan tentunya.

Namun tahap pengurusan paspor dan visa sering menjadi proses administrasi yang menyita waktu dan tenaga. Pasalnya, prosedur ini menuntut tingkat ketelitian yang tinggi dari tahap pemberkasan awal hingga penyesuaian jadwal pengajuan.

Sedikit saja kekeliruan dalam melengkapi persyaratan, bisa membuat keberangkatan tertunda yang pada akhirnya berpotensi mengganggu jadwal dan rencana yang telah disusun secara matang.

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