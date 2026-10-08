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Cerita Haru Chika Jessica yang Rutin Cek Napas Ibunda saat Tidur karena Alami Gangguan Ginjal dan Jantung

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |18:05 WIB
Cerita Haru Chika Jessica yang Rutin Cek Napas Ibunda saat Tidur karena Alami Gangguan Ginjal dan Jantung
Chika Jessica. (Foto: Instagram/@chikajessica88)
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JAKARTA – Selebriti Chika Jessica membagikan kisah haru di balik keceriaannya di layar kaca. Sang ibunda saat ini tengah terbaring sakit dan harus bergantung pada tabung oksigen akibat komplikasi penyakit ginjal hingga pembengkakan jantung.

Melihat kondisi tersebut, Chika mengaku sering diselimuti kecemasan setiap hari. Ia bahkan mengaku memiliki kebiasaan mengecek deru napas ibunya setiap kali sang mama tengah terlelap tidur.

Chika Jessica

"Duh, merinding lho ditanya gitu. Jadi gini, mamaku kan sekarang lagi pakai oksigen terus. Belakangan aku tuh selalu kalau mama tidur, kalau khawatir tuh pasti. Cuma aku selalu cek, masih napas enggak, ya? Gitu," ungkap Chika Jessica saat ditemui di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, belum lama ini.

1. Simpan Trauma

Rasa takut Chika kian mendalam karena ia menyimpan trauma tersendiri. Dahulu, ia pernah menyaksikan secara langsung saat sang ibunda mendadak terkena serangan stroke di dalam mobil.

"Aku ada trauma kalau misal aku di mobil sama mama kan posisinya sebelahan. Mama gini, terus tiba-tiba begini, aku tuh ada rasa, 'Hah, kenapa ya?' Karena pernah waktu stroke tuh gitu di mobil. Aku tuh kayak, 'Apa nih? Kenapa?' Ada trauma gitu. Saking traumanya, aku tuh takut," kenang Chika.

 

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