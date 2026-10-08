Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Blue Matcha Punya Sederet Manfaat Kesehatan, Apa Saja?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |08:05 WIB
Blue Matcha Punya Sederet Manfaat Kesehatan, Apa Saja?
Ilustrasi manfaat blue matcha. (Foto: dok Magnific)
A
A
A

JAKARTA - Blue Matcha jadi minuman populer saat ini. Warna birunya yang nyentrik jadi daya tarik sendiri. Tapi blue matcha sangat berbeda dari matcha hijau yang sudah kamu kenal lebih dulu ya. 

Bubuk blue matcha dibuat dari bunga telang atau butterfly pea (Clitoria ternatea). Bunga telang memiliki pigmen bernama ternatin, yang merupakan bentuk antosianin dengan struktur yang membuat warna birunya relatif stabil ketika diekstrak menggunakan air.

Karakteristik tersebut membuat bunga telang banyak dimanfaatkan sebagai pewarna alami. Di Jepang, pigmen dari bunga telang juga telah disetujui sebagai bahan tambahan pangan dan penggunaannya sebagai pewarna alami mulai berkembang.

Manfaat Blue Matcha bagi Kesehatan

Bunga telang mengandung antosianin yang merupakan kelompok senyawa antioksidan. Namun, penelitian pada manusia mengenai manfaat ekstrak bunga telang masih terbatas.

Melansir Matcha Direct, berdasarkan kandungan antosianinnya, bunga telang memiliki sejumlah potensi manfaat, seperti membantu meredakan kelelahan mata, mendukung kesehatan kulit, memiliki efek antipenuaan, membantu pertumbuhan rambut, dan berpotensi berkaitan dengan pengelolaan berat badan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/298/3246700//blue_matcha-cebj_large.jpg
Matcha Minggir Dulu, Kini Ada Blue Matcha yang Viral, Apa Bedanya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/05/298/3246002//bubuk_protein-abpe_large.jpg
5 Minuman yang Pantang Dicampur dengan Bubuk Protein, Kopi Panas Salah Satunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/298/3243142//teh_hijau_ededchechine-iLQ2_large.jpg
Kapan Waktu Terbaik Minum Teh Hijau agar Bisa Fokus? Ini Jawabannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/20/298/3237230//susu_cokelat-wIEk_large.jpg
4 Minuman Ini Ternyata Lebih Menghidrasi daripada Air Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/298/3232664//susu_cokelat-zubO_large.jpg
Susu Cokelat untuk Anak, Benarkah Minuman Sehat atau Malah Jadi Bahaya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/298/3225158//bunga_telang-z5Of_large.jpg
Segudang Manfaat Bunga Telang, Bisa Bikin Mata Jernih!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement