Blue Matcha Punya Sederet Manfaat Kesehatan, Apa Saja?

JAKARTA - Blue Matcha jadi minuman populer saat ini. Warna birunya yang nyentrik jadi daya tarik sendiri. Tapi blue matcha sangat berbeda dari matcha hijau yang sudah kamu kenal lebih dulu ya.

Bubuk blue matcha dibuat dari bunga telang atau butterfly pea (Clitoria ternatea). Bunga telang memiliki pigmen bernama ternatin, yang merupakan bentuk antosianin dengan struktur yang membuat warna birunya relatif stabil ketika diekstrak menggunakan air.

Karakteristik tersebut membuat bunga telang banyak dimanfaatkan sebagai pewarna alami. Di Jepang, pigmen dari bunga telang juga telah disetujui sebagai bahan tambahan pangan dan penggunaannya sebagai pewarna alami mulai berkembang.

Manfaat Blue Matcha bagi Kesehatan

Bunga telang mengandung antosianin yang merupakan kelompok senyawa antioksidan. Namun, penelitian pada manusia mengenai manfaat ekstrak bunga telang masih terbatas.

Melansir Matcha Direct, berdasarkan kandungan antosianinnya, bunga telang memiliki sejumlah potensi manfaat, seperti membantu meredakan kelelahan mata, mendukung kesehatan kulit, memiliki efek antipenuaan, membantu pertumbuhan rambut, dan berpotensi berkaitan dengan pengelolaan berat badan.