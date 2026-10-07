Tak Harus 10.000 Langkah, Ini Durasi Jalan Kaki untuk Turunkan Berat Badan

JAKARTA - Jalan kaki sering menjadi pilihan olahraga yang sederhana untuk mengelola berat badan. Selain lebih ramah bagi persendian, aktivitas ini juga baik untuk kesehatan jantung.

Mengutip laman Health, jika tujuan utamanya adalah menurunkan berat badan, maka kamu bisa berjalan kaki sekitar empat sampai lima kali dalam seminggu dengan durasi masing-masing 50–60 menit.

Namun, durasi tersebut bukan aturan mutlak. Yang paling penting adalah melakukannya secara konsisten dan menyesuaikan dengan kemampuan tubuh.

Jalan Kaki 4 Kali Seminggu Bisa Turunkan Berat Badan

Berjalan kaki selama sekitar 50 menit, empat kali seminggu, mampu mengurangi berat badan dan lemak di perut. Jika berjalan selama 50 menit sekaligus terasa berat, durasinya bisa dibagi menjadi beberapa sesi yang lebih singkat dalam sehari.

Sebuah penelitian pada 2019 juga menemukan bahwa orang yang berjalan setidaknya 25 menit dua kali sehari selama enam hari dalam seminggu mengalami penurunan berat badan lebih banyak dibandingkan mereka yang berjalan selama 50 menit sekaligus sekali sehari.

Jumlah kalori yang terbakar saat berjalan kaki bisa berbeda pada setiap orang. Beberapa faktor yang memengaruhinya antara lain usia, tingkat kebugaran, berat badan, serta kecepatan berjalan.

Sebagai gambaran, seseorang dengan berat sekitar 70 kilogram dapat membakar sekitar 280 kalori setelah berjalan selama 60 menit dengan kecepatan sedang, yakni sekitar 5,6 kilometer per jam. Jika kecepatannya ditingkatkan menjadi sekitar 7,2 kilometer per jam, kalori yang terbakar bisa mencapai sekitar 460 kalori.

Apakah Harus 10.000 Langkah Sehari?