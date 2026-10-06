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Influenza Bisa Menyerang Tiap Tahun, Dokter Ingatkan untuk Rutin Vaksin

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |22:05 WIB
Influenza Bisa Menyerang Tiap Tahun, Dokter Ingatkan untuk Rutin Vaksin
Ilustrasi influenza. (Foto: dok Magnific/benzoix)
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JAKARTA - Influenza yang sedang merebak saat ini ternyata bukan penyakit yang hanya menyerang satu kali seumur hidup. Seseorang yang sudah pernah terkena penyakit ini tetap bisa terinfeksi kembali.

Dokter dan influencer kesehatan, dr. Ardi Santoso, menjelaskan bahwa influenza merupakan flu musiman. Artinya, virus penyebabnya dapat kembali beredar dan menginfeksi masyarakat pada musim berikutnya.

Menurut dr. Ardi, orang yang sebelumnya sudah pernah terkena influenza tidak otomatis akan kebal terhadap penyakit tersebut seumur hidup. Pasalnya, virus influenza dapat mengalami perubahan, sehingga jenis atau strain yang beredar juga dapat berbeda.

"Virus ini tuh akan bermutasi, jenisnya juga akan jadi banyak, strain-nya akan berubah," jelasnya lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, dikutip Selasa (6/10/2026).

Dokter Ardi juga menjelaskan bahwa perubahan strain influenza menjadi salah satu alasan vaksin influenza perlu dilakukan setiap tahun. Dengan vaksinasi rutin, perlindungan terhadap influenza dapat disesuaikan dengan virus yang beredar.

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