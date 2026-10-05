Punya Kolesterol Tinggi? Ini Waktu yang Tepat untuk Sarapan

JAKARTA - Sarapan bukan cuma soal apa yang masuk ke piring, tetapi juga kapan makanan pertama dikonsumsi. Ternyata, bagi orang yang memiliki kolesterol tinggi, waktu sarapan adalah hal yang perlu diperhatikan.

Orang dengan kolesterol tinggi disarankan sarapan sekitar dua jam setelah bangun tidur. Kebiasaan makan sarapan secara rutin juga berkaitan dengan kadar LDL atau kolesterol “jahat” yang lebih rendah.

Sebaliknya, melewatkan sarapan justru dikaitkan dengan sejumlah masalah kesehatan. Kebiasaan tidak sarapan justru disebut dapat meningkatkan risiko kolesterol tinggi.

Bukan cuma kolesterol, kebiasaan melewatkan sarapan juga disebut berkaitan dengan tekanan darah tinggi, kenaikan berat badan, penyakit jantung dan pembuluh darah, hingga diabetes tipe 2.

Sarapan untuk Menjaga Kolesterol

Lalu, sarapan seperti apa untuk membantu menjaga kolesterol?

- Perbanyak buah dan sayur

Buah dan sayuran mengandung vitamin, mineral, serat, serta berbagai senyawa tumbuhan yang bermanfaat bagi tubuh. Menambahkannya ke menu sarapan bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk membuat makanan pagi lebih bernutrisi.

- Pilih makanan tinggi serat

Oatmeal, makanan tinggi serat. (Foto: dok Magnific)

Oatmeal, sereal dari gandum utuh, dan buah segar bisa menjadi pilihan. Makanan tinggi serat membantu pencernaan dan dapat mengurangi jumlah kolesterol yang diserap oleh usus.

- Batasi bacon dan sosis