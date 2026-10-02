Potret Cantik Baila Nona Nonton Timnas Indonesia vs Bangladesh di SUGBK, Beri Dukung ke Ivar Jenner Lagi?

SOSOK Baila Nona kembali mencuri perhatian saat hadir langsung menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia. Kali ini, ia terlihat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) untuk memberikan dukungan kepada skuad Garuda yang menghadapi Bangladesh.

Kehadiran Baila Nona di tribun penonton pun menjadi sorotan. Pasalnya, sebelumnya ia juga sempat terlihat menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia secara langsung di SUGBK. Apakah kehadirannya untuk mendukung Ivar Jenner?

1. Tampil Stylish

Pada laga tersebut, Baila tampil kasual namun tetap stylish. Kehadirannya menambah warna di tengah antusiasme para suporter yang memenuhi stadion untuk memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia.

Nama Baila No Na sebelumnya juga sempat menjadi perhatian publik karena kehadirannya dalam pertandingan Timnas Indonesia dan kaitannya dengan pemain skuad Garuda, Ivar Jenner.

Baila bahkan pernah terlihat mengenakan jersey Timnas Indonesia dengan nama "Jenner" di bagian belakang saat menyaksikan pertandingan. Momen tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial.

Kini, kemunculannya kembali di SUGBK saat Timnas Indonesia menghadapi Bangladesh membuat publik kembali mengaitkan kehadirannya dengan Ivar Jenner. Namun kali ini, Baila tak mengenakan jersey Timnas Indonesia. Dia tampil menawan mengenakan tanktop putih.

Meski demikian, kehadiran Baila di stadion tidak serta-merta menjadi konfirmasi mengenai hubungan keduanya. Hingga kini, tidak ada pernyataan resmi dari Baila maupun Ivar Jenner mengenai hubungan pribadi mereka.