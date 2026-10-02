Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Baila Nona Nonton Timnas Indonesia vs Bangladesh di SUGBK, Beri Dukung ke Ivar Jenner Lagi?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 03 Oktober 2026 |06:05 WIB
Potret Cantik Baila Nona Nonton Timnas Indonesia vs Bangladesh di SUGBK, Beri Dukung ke Ivar Jenner Lagi?
Baila No Na. (Foto: Instagram/@jenniferhubner)
A
A
A

SOSOK Baila Nona kembali mencuri perhatian saat hadir langsung menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia. Kali ini, ia terlihat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) untuk memberikan dukungan kepada skuad Garuda yang menghadapi Bangladesh.

Kehadiran Baila Nona di tribun penonton pun menjadi sorotan. Pasalnya, sebelumnya ia juga sempat terlihat menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia secara langsung di SUGBK. Apakah kehadirannya untuk mendukung Ivar Jenner?

Baila

1. Tampil Stylish

Pada laga tersebut, Baila tampil kasual namun tetap stylish. Kehadirannya menambah warna di tengah antusiasme para suporter yang memenuhi stadion untuk memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia.

Nama Baila No Na sebelumnya juga sempat menjadi perhatian publik karena kehadirannya dalam pertandingan Timnas Indonesia dan kaitannya dengan pemain skuad Garuda, Ivar Jenner.

Baila bahkan pernah terlihat mengenakan jersey Timnas Indonesia dengan nama "Jenner" di bagian belakang saat menyaksikan pertandingan. Momen tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial.

Kini, kemunculannya kembali di SUGBK saat Timnas Indonesia menghadapi Bangladesh membuat publik kembali mengaitkan kehadirannya dengan Ivar Jenner. Namun kali ini, Baila tak mengenakan jersey Timnas Indonesia. Dia tampil menawan mengenakan tanktop putih.

Meski demikian, kehadiran Baila di stadion tidak serta-merta menjadi konfirmasi mengenai hubungan keduanya. Hingga kini, tidak ada pernyataan resmi dari Baila maupun Ivar Jenner mengenai hubungan pribadi mereka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/01/612/3245435/inka_andestha-xNGw_large.jpg
Potret Inka Andestha Umumkan Jadi Ibu Sponsor 4 Anak, Pratama Arhan Beri Ucapan Manis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/612/3245110/jule-n2Rr_large.jpg
Potret Terbaru Jule Usai Tersandung Kasus Vape Etomidate, Tubuh Makin Kurus Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/612/3243683/sara_wijayanto-kBtx_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Sara Wijayanto yang Gugat Cerai Demian Aditya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/612/3243063/inka_andestha-ftLe_large.jpg
Potret Cantik Inka Andestha di Perayaan Ulang Tahun, Dibanjiri Buket Bunga hingga Hati dari Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/612/3243041/bcl_dan_noah-QrDl_large.jpg
Potret Bunga Citra Lestari dan Noah Ziarah ke Makam Ashraf Sinclair, Ungkap Pesan Haru di Hari Ulang Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/612/3242973/dewa_ayu_made_sriartha_k_d-cuLe_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Dewa Ayu Made Sriartha Kusuma Dewi, Pembawa Bendera Indonesia di Opening Ceremony Asian Games 2026
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement