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HOME WOMEN LIFE

Potret Inka Andestha Umumkan Jadi Ibu Sponsor 4 Anak, Pratama Arhan Beri Ucapan Manis

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |06:05 WIB
Potret Inka Andestha Umumkan Jadi Ibu Sponsor 4 Anak, Pratama Arhan Beri Ucapan Manis
Inka Andestha. (Foto: Instagram/@inkaandestha)
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INKA Andestha kembali mencuri perhatian lewat kabar yang dibagikannya di media sosial. Ia mengumumkan menjadi ibu sponsor bagi empat anak sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap mereka.

Kabar tersebut mendapat perhatian publik, termasuk dari sang kekasih, Pratama Arhan. Pesepakbola bintang Persija Jakarta itu turut memberikan ucapan manis atas langkah yang dilakukan Inka. Keputusan Inka menjadi ibu sponsor menunjukkan sisi lain dari kehidupan perempuan yang selama ini dikenal sebagai pasangan Pratama Arhan.

Inka Andestha

1. Inka Andestha Jadi Ibu Sponsor 4 Anak

Melalui unggahan di media sosial, Inka membagikan kabar bahwa dirinya kini menjadi ibu sponsor untuk empat anak. Langkah tersebut menjadi bentuk kepeduliannya kepada anak-anak yang membutuhkan dukungan.

Menjadi ibu sponsor sendiri umumnya dilakukan dengan memberikan dukungan terhadap kebutuhan dan perkembangan anak melalui program pendampingan atau sponsorship. Bagi Inka, keputusan tersebut menjadi pengalaman yang berarti.

Kehadiran seorang sponsor diharapkan dapat membantu anak mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Hal itu terlihat baik dalam pendidikan maupun kebutuhan hidup sesuai dengan program yang diikuti.

“Resmi menjadi ibu bagi empat anak,” tulis Inka Andestha.

“Hari ini, akhirnya aku menerima surat pertama dari mereka. Sulit untuk mengungkapkan bagaimana hal sesederhana itu bisa membangkitkan begitu banyak emosi dalam diriku. Mungkin aku belum mengenal mereka sepenuhnya, tetapi aku sangat bersyukur memiliki empat anak perempuan yang tinggal jauh di sana, yang kini menjadi bagian dari hidupku,” lanjutnya.

“Aku ingin menyaksikan mereka tumbuh, merayakan pencapaian mereka, dan mendukung mereka kapan pun mereka membutuhkan seseorang yang percaya pada mereka. Aku berharap seiring berjalannya waktu, mereka tahu bahwa ada satu orang lagi yang menyemangati mereka dari kejauhan—seseorang yang akan terus memikirkan dan mendoakan mereka, serta turut berbagi dalam setiap momen kecil sepanjang perjalanan hidup mereka. Terima kasih telah memilihku,” jelas Inka.

“Sayang kalian, Blandi, Margrith, Herice, & Alida. Anak-anakku tersayang!” sambungnya.

 

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