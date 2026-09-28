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Kisah Lansia 108 Tahun Masih Nyetir Mobil dan Olahraga Setiap Hari, Ini Rahasianya!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |21:05 WIB
Kisah Lansia 108 Tahun Masih <i>Nyetir</i> Mobil dan Olahraga Setiap Hari, Ini Rahasianya!
Wanita 108 tahun yang masih produktif. (Foto: dok People)
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JAKARTA - Memasuki usia 108 tahun tentu bukan hal yang biasa. Namun, kisah Susan Young Browne menjadi semakin menarik karena ia masih menjalani banyak aktivitas secara mandiri.

Menurut unggahan dokter longevity, Dr. Florence Comite yang dikutip dari The Times of India, Browne masih tinggal sendiri, mengemudi, berolahraga setiap pagi, membaca, bepergian, serta rutin menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman.

Kisahnya memang tak bisa dianggap sebagai resep pasti untuk hidup hingga usia 100 tahun lebih. Faktor genetik dan kondisi biologis juga punya peran besar dalam proses penuaan. Meski begitu, keseharian Browne memberikan gambaran menarik tentang bagaimana seseorang dapat menjaga kekuatan, kemandirian, dan kualitas hidup seiring bertambahnya usia.

Tetap Aktif di Usia 108 Tahun

Salah satu kebiasaan Browne yang menarik perhatian adalah rutinitas olahraga paginya. Ia dilaporkan mengawali hari dengan sekitar 10 menit latihan yang meliputi peregangan, latihan kekuatan, dan keseimbangan. Ia juga masih bisa berjalan tanpa bantuan tongkat maupun alat bantu jalan.

Rutinitas tersebut sebenarnya cukup sederhana. Tidak ada latihan ekstrem atau program olahraga yang rumit. Browne hanya rutin menggerakkan tubuh.

      
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