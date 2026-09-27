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Moms, Begini Tips Merawat Rambut Anak agar Tumbuh Lebat dan Sehat

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |09:05 WIB
Moms, Begini Tips Merawat Rambut Anak agar Tumbuh Lebat dan Sehat
Ilustrasi merawat rambut bayi. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Rambut anak yang terbilang tipis atau tumbuh relatif lambat kerap kali menjadi sumber kekhawatiran tersendiri bagi para ibu. Tak jarang, banyak orang tua yang terburu-buru mencari beragam cara maupun produk instan agar rambut buah hatinya dapat tumbuh lebih lebat dan sehat.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Gia Pratama, menjelaskan bahwa kesehatan kulit kepala merupakan kunci utama dalam mendukung pertumbuhan rambut anak. Ia mengibaratkan rambut seperti tanaman yang membutuhkan media tumbuh yang sehat agar dapat berkembang dengan optimal.

"Ibu-ibu, rambut anak yang tipis atau tumbuh terasa lama memang sering bikin khawatir. Makanya enggak sedikit yang buru-buru cari berbagai cara supaya rambutnya cepat tumbuh lebat," ujar dr. Gia Pratama melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, dikutip Minggu (27/9/2026).

Menurutnya, pemahaman mendasar mengenai perawatan kulit kepala sangat penting dimiliki oleh para ibu. Ketika kondisi kulit kepala terjaga dengan baik, maka proses pertumbuhan rambut pun akan berjalan secara alami dan optimal.

"Tapi perlu dipahami, rambut itu seperti tanaman, butuh tempat tumbuh yang sehat. Jadi saat kulit kepala dijaga, ya pertumbuhan rambutnya juga akan optimal," tuturnya.

Perawatan Rambut Anak Bisa Dilakukan hingga Usia 2 Tahun

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