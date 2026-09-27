Benarkah Sering Pakai Cat Rambut Bisa Berisiko Kanker Payudara?

JAKARTA - Mewarnai rambut jadi cara yang umum bagi sebagian orang, terutama perempuan untuk mengubah penampilan. Namun, di balik hasrat ingin tampil dengan warna rambut baru, sebenarnya apakah ada bahaya dari bahan kimia dalam cat rambut?

Melansir Cleveland Clinic, sejumlah penelitian memang menemukan adanya hubungan antara penggunaan cat rambut dan beberapa jenis kanker. Namun, hasil penelitian secara keseluruhan masih beragam dan belum menunjukkan hubungan yang pasti.

Faktanya, mengubah warna rambut memang membutuhkan campuran berbagai bahan kimia. Cleveland Clinic menyebut, cat rambut mengandung lebih dari 5.000 bahan kimia.

Beberapa di antaranya termasuk kelompok zat yang diketahui dapat menyebabkan kanker atau karsinogen. Ada pula bahan kimia yang dikhawatirkan dapat memengaruhi hormon di dalam tubuh.

Cat rambut permanen biasanya mengandung lebih banyak bahan kimia dibandingkan cat rambut semipermanen dan sementara. Cat dengan warna lebih gelap juga cenderung memiliki konsentrasi bahan kimia dan karsinogen yang lebih tinggi.

Hubungan Pewarna Rambut dan Kanker Payudara