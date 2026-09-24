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Jennifer Aniston Ubah Rutinitas Olahraga di Usia 50-an, Kini Fokus Latihan Beban

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |15:05 WIB
Jennifer Aniston Ubah Rutinitas Olahraga di Usia 50-an, Kini Fokus Latihan Beban
Jennifer Aniston. (Foto: dok Instagram/jenniferaniston)
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JAKARTA - Jennifer Aniston ternyata mengubah cara dirinya berolahraga setelah memasuki usia 50-an. Jika sebelumnya latihan kardio menjadi bagian besar dari rutinitasnya, kini aktris tersebut lebih banyak mengandalkan latihan kekuatan.

Melansir Today, Jennifer mengungkapkan bahwa dirinya mulai menyadari pentingnya membangun dan mempertahankan massa otot, terutama seiring bertambahnya usia.

Perubahan ini juga membuatnya lebih tertarik pada latihan beban. Jennifer sebelumnya sempat memiliki anggapan bahwa latihan angkat beban bisa membuat perempuan terlihat terlalu berotot. Namun, pandangannya berubah setelah melihat manfaat latihan kekuatan bagi tubuh.

Kini, fokus Jennifer bukan sekadar menjaga bentuk tubuh. Ia ingin tubuhnya tetap kuat, sehat, dan bisa bergerak dengan baik hingga usia lanjut. 

Rutin Latihan Pvolve

Jennifer Aniston rutin lakukan Pvolve. (Foto: dok Instagram/jenniferaniston)
Jennifer Aniston rutin lakukan Pvolve. (Foto: dok Instagram/jenniferaniston)

Salah satu latihan yang kini menjadi bagian dari rutinitas Jennifer adalah Pvolve, olahraga berintensitas rendah yang menggabungkan gerakan fungsional dengan alat resistansi.

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