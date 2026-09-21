6 Sarapan yang Bisa Melancarkan BAB, Bukan Cuma Oatmeal

JAKARTA - Susah buang air besar (BAB) tentu bisa bikin aktivitas terasa tak nyaman. Oatmeal selama ini dikenal sebagai salah satu pilihan makanan yang bisa melancarkan pencernaan. Namun, ternyata ada beberapa makanan lain yang juga bisa mengatasi sembelit.

Melansir EatingWell, seorang ahli diet mengungkapkan, kuncinya adalah memilih makanan yang tinggi serat. Serat bisa mendukung pergerakan sistem pencernaan dan membuat BAB lebih lancar.

Makanan yang Melancarkan BAB

Berikut enam makanan yang bisa menjadi pilihan sarapan jika kamu sedang mengalami sembelit.

1. Sereal Gandum Utuh

Kalau pagi hari tak punya banyak waktu untuk menyiapkan sarapan, sereal berbahan gandum utuh bisa menjadi pilihan praktis. Makanan ini kaya akan serat yang dapat membantu mendukung sistem pencernaan.

Saat memilih sereal, perhatikan komposisinya. Pilih produk yang mencantumkan gandum utuh, seperti gandum utuh, barley, oat, bulgur, atau quinoa sebagai bahan pertama.

Sebaiknya pilih sereal yang mengandung setidaknya 3 gram serat per sajian. Jangan lupa mengecek kandungan gula tambahannya. Sebaiknya pilih produk dengan kandungan gula tidak lebih dari 10 gram per sajian.

2. Kiwi

Buah kiwi. (Foto: dok Magnific/jcomp)

Kiwi juga bisa menjadi pilihan buah untuk melancarkan BAB. Satu buah kiwi mengandung sekitar 2 gram serat yang bisa menarik air ke dalam usus, sehingga feses lebih mudah bergerak.