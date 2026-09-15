Nggak Cuma Ramyun, Ji Chang-wook Spill Makanan Favoritnya

JAKARTA - Aktor Korea Selatan Ji Chang-wook dikenal lewat berbagai peran penuh aksi dalam drama seperti Healer dan The K2. Penampilannya di layar juga kerap menuntut tubuh yang bugar dan bentuk fisik yang terjaga.

Namun, di balik tuntutan pekerjaan tersebut, Ji Chang-wook ternyata tak terlalu membatasi diri soal makanan. Melansir The Times of India, di waktu senggangnya dan tak ada jadwal syuting, aktor ini justru dikenal sebagai pencinta makanan, terutama nasi, mi, dan berbagai hidangan yang menggugah selera.

Ji Chang-wook Pencinta Mi dan Makanan Manis

Makanan favorit Ji Chang wook. (Foto: dok Instagram/jichangwook)

Menurut Philstar Global, Ji Chang-wook blak-blakan soal kecintaannya terhadap makanan berkarbohidrat. Jika tersedia nasi atau mi di meja makan, ia tak ragu untuk menikmatinya. Mi instan Korea atau ramyun bahkan jadi salah satu makanan yang sering ia andalkan saat di rumah.

Kemampuan memasaknya mungkin tak seperti karakter koki yang pernah ia perankan dalam drama Smile Donghae. Namun, untuk membuat ramyun, Ji Chang-wook mengaku cukup percaya diri. Ia biasanya menikmati mi instan tersebut dengan tambahan kimci atau nasi goreng.

Selain makanan berat, Ji Chang-wook juga menyukai makanan manis. Dalam beberapa wawancara, ia bahkan pernah datang sambil membawa sekantong camilan dan tak malu menunjukkan koleksi permen miliknya.

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