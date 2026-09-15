Lagi Tren Kimpul, Tanda Gen Z Mulai Buru Makanan Lokal

KIMPUL kini lagi tren di masyarakat Indonesia. Meski bukan makanan baru bagi masyarakat Indonesia, belakangan pangan lokal ini justru kembali mencuri perhatian setelah ramai dibagikan di media sosial.

Salah seorang konten kreator di TikTok mengolah kimpul menjadi berbagai menu makanan yang jarang terpikirkan oleh masyarakat. Fenomena ini ternyata dilihat sebagai sinyal menarik oleh pelaku gastronomi dan pemerintah.

1. Ketertarikan Generasi Muda dengan Makanan Lokal

Generasi muda terlihat mulai punya ketertarikan lebih besar terhadap makanan lokal yang sebelumnya dianggap biasa. Founder Indonesia Gastronomy Network, Vita Datau, menyebut fenomena kimpul yang ramai di media sosial bukan sekadar tren kuliner sesaat.

Menurutnya, kemunculan konten tentang kimpul bisa menjadi salah satu indikator meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap makanan sehat berbasis bahan pangan lokal.

“Saya akan jawab tentang kimpul tadi ya, karena ini menarik buat saya. Jadi begini lho, harusnya adanya fenomena ibu-ibu dan kimpul yang nge-post di sosial media itu adalah menjadi parameter atau barometer yang meningkatnya kesadaran akan makan sehat berbasis lokal,” kata Vita dalam konferensi pers Wonderful Indonesia Gastronomy (WIG) 2026 di Gedung Sapta Pesona Kementerian Pariwisata, Selasa (15/9/2026).