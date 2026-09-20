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Jiwoo Hearts2Hearts Idap Eksim, Dokter Ungkap soal Dermatitis Atopik

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |07:05 WIB
Jiwoo Hearts2Hearts Idap Eksim, Dokter Ungkap soal Dermatitis Atopik
Jiwoo H2H. (Foto: dok Instagram/jiwoo.hearts2hearts)
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JAKARTA - Di balik aksi panggungnya yang gemilang dan kulitnya yang glowing, Jiwoo Hearts2Hearts berjuang dengan penyakit eksim yang sudah lama dideritanya. Karena penyakitnya tersebut, Jiwoo sering dijuluki bagaro yang dikaitkan dengan sering menggaruk atau bergaruk.

Netizen mulai ramai membicarakan kebiasaan Jiwoo ini setelah menyadari adanya bercak kemerahan di kulitnya pada beberapa foto. Selain itu, melalui salah satu konten vlog resmi Hearts2Hearts, Jiwoo sempat memperlihatkan sebuah kantong (pouch) khusus yang berisi persediaan obat-obatan pribadinya.

Stres Picu Dermatitis Atopik 

Dalam medis, eksim itu disebut sebagai dermatitis atopik. Dokter sekaligus influencer kesehatan Ekida Rehan Firmansyah menyebut, eksim ditandai dengan kulit yang biasanya kering, merah, bersisik, dan sangat gatal. 

“Fun fact-nya, penyakit ini bisa dipengaruhi dengan kondisi stres. Saat seseorang stres, hormon kortisol atau hormon stresnya akan naik. Dan ini mengaktifkan sel mast yang menyebabkan gatel, kulitnya radang, radang semakin panjang, dan merusak skin barrier,” ujarnya.

Menurut dr. Ekida, penanganannya, kalau kalian punya dermatitis atopik, penting untuk pakai moisturizer minimal dua kali setelah mandi, harus dilakukan 5 menit langsung setelah mandi. “Lalu, kalau radangnya lagi kumat, bisa gunakan krim anti-inflamasi dan yang paling penting, manajemen stress jangan sampai terlalu stress, hidup dibawa enjoy dan dilihat yang positif,” katanya.

Ia menambahkan, penderita eksim jangan menggaruk, semakin digaruk, barrier kulit makin rusak, eksimnya justru semakin tambah parah.

(Agustina Wulandari )

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