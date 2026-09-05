Penyebab Alergi Anak Bisa Berasal dari Kebiasaan Sehari-hari, Ini Penjelasannya

JAKARTA - Belakangan ini, kasus alergi pada anak semakin sering ditemui dalam praktik dokter. Kondisi tersebut ternyata tidak selalu berkaitan dengan faktor bawaan, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari, mulai dari terlalu lama menatap layar hingga pola makan yang kurang sehat.

Dokter Spesialis Anak, Ardi Santoso, melalui video di akun Instagram pribadinya mengungkapkan, dirinya semakin sering menemukan anak dengan masalah alergi dalam setahun terakhir. Menurutnya, sejumlah kebiasaan modern yang banyak dilakukan anak dapat berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan alergi dan saluran pernapasan.

Kebiasaan Anak Bisa Tingkatkan Risiko Alergi?

Dokter Ardi menjelaskan, salah satu kebiasaan yang perlu diperhatikan adalah screen time atau durasi anak menggunakan perangkat dengan layar, seperti ponsel, tablet, dan televisi.

Berdasarkan studi yang ia paparkan, setiap tambahan satu jam screen time dalam sehari dikaitkan dengan peningkatan risiko asma sekitar 5 persen. Karena itu, orang tua perlu memperhatikan durasi anak menggunakan perangkat digital dan memastikan aktivitasnya tetap seimbang dengan bermain serta bergerak secara aktif.

Selain screen time, pola makan juga menjadi perhatian. Salah satunya adalah konsumsi ultra-processed food (UPF) atau makanan ultra-proses.