Moms, Kenali Eksim pada Bayi dan Cara Mengobatinya

JAKARTA - Eksim pada bayi atau dermatitis atopik infantil adalah kondisi kulit yang umum terjadi di mana bercak-bercak pada kulit bayi menjadi kering, gatal, dan sensitif. Biasanya, ruam ini muncul di area kulit kepala, dahi, dan pipi. Kondisi ini menimpa sekitar 10-20 persen anak-anak di seluruh dunia.

Melansir Cleveland Clinic, penyebab utamanya sering kali karena faktor keturunan (genetik). Banyak bayi dengan kondisi ini terlahir dengan kekurangan protein khusus (filaggrin) yang tugasnya membentuk dinding pelindung yang kuat antara kulit dan lingkungan sekitar.

Akibatnya, pelindung kulitnya lemah sehingga alergen dan zat pemicu iritasi gampang masuk, yang kemudian bikin ruam dan gatal. Eksim pada bayi memang tidak ada obat penyembuhnya secara total, tetapi gejalanya bisa dikendalikan dengan krim eksim bayi dan obat-obatan.

Gejala Eksim

Gejalanya adalah ruam berbintik yang biasanya muncul setelah bayi terpapar pemicu, seperti kain, suhu, sabun, atau alergen.

Bayi di bawah 6 bulan: Ruam sering muncul di kulit kepala dan wajah (dahi, pipi, dagu, dan area mulut).

Bayi di atas 6 bulan: Ruam bisa mulai terlihat di area siku dan lutut.

Pada bayi berkulit terang, ruamnya akan terlihat merah. Sedangkan pada bayi dengan warna kulit lebih gelap, ruam mungkin tampak sedikit lebih gelap dari warna asli kulitnya. Gejala lain yang bisa muncul antara lain:

Rasa gatal hebat yang sampai bisa mengganggu tidur bayi.

Kulit kering yang bisa pecah-pecah dan berdarah.

Luka lepuh.

Ruam yang berair/mengeluarkan cairan.

Kenapa Eksim Bisa Muncul?