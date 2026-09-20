Maudy Ayunda Ungkap Permohonan Maaf Usai Ramainya Isu Mindfulness

JAKARTA - Maudy Ayunda kembali buka suara soal ramainya isu mindfulness yang belakangan menjadi sorotan. Meski telah meminta maaf melalui kolom komentar YouTubenya beberapa waktu lalu, kini Maudy tampak kembali menyampaikan permohonan maaf di Instagram.

Melalui unggahan terbarunya pada Minggu (20/9/2026), Maudy menyampaikan permintaan maaf sekaligus mengakui masih ada perspektif yang belum cukup ia pertimbangkan ketika menyampaikan pendapatnya.

Maudy mengatakan, beberapa waktu terakhir ia memilih mengambil waktu untuk mendengarkan dan merefleksikan kembali apa yang sebelumnya ia sampaikan. Ia juga mencoba memahami berbagai respons yang muncul setelah pernyataannya ramai diperbincangkan.

“Beberapa waktu terakhir, aku mengambil waktu untuk mendengar, merefleksikan kembali apa yang aku sampaikan, dan memahami berbagai respons yang muncul setelahnya,” tulis Maudy dalam unggahannya.

Dari proses tersebut, Maudy menyadari bahwa pernyataannya telah menimbulkan kekecewaan hingga kemarahan dari sejumlah pihak.

“Aku menyadari bahwa apa yang aku sampaikan telah menyebabkan kekecewaan dan kemarahan. Aku minta maaf,” lanjutnya.