Fakta-Fakta Kontroversi Maudy Ayunda soal Konten Mindfulness

JAKARTA - Konten Maudy Ayunda berjudul Mindfulness in the Age of Bad News menjadi perbincangan setelah sejumlah warganet melontarkan kritik. Video yang diunggah melalui YouTube pada 21 Agustus 2026 tersebut membahas cara menjaga ketenangan dan kesehatan mental ketika seseorang terus berhadapan dengan berbagai kabar buruk.

Alih-alih mendapat respons positif, konten tersebut justru memunculkan perdebatan di media sosial. Sejumlah netizen menilai pembahasan Maudy tidak cukup mempertimbangkan kondisi masyarakat yang secara langsung merasakan dampak dari berbagai persoalan nasional.

Salah satu kritik disampaikan oleh akun X @pandaleezasol yang menilai Maudy kurang peka terhadap situasi yang tengah dihadapi masyarakat.

Dikritik Tone Deaf

Akun tersebut mengaku berhenti mengikuti Maudy dan menyebut sang aktris kini dianggap lebih memilih bersikap tone deaf.

“Aku unsubs Maudy beneran deh keknya. Dia tidak lagi menyebarkan positivity, karena sekarang dia lebih memilih menjadi tone deaf,” ujar netizen tersebut.

Dalam unggahannya, akun itu turut menyinggung rekam jejak pendidikan Maudy yang pernah menempuh studi di luar negeri. Pengguna X tersebut juga mengingat pengalaman Maudy sebagai relawan dan mempertanyakan sikapnya dalam merespons berbagai kabar mengenai kondisi sosial di Indonesia.