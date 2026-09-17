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4 Dari 10 Anak Indonesia Punya Gigi Berlubang, Ini Langkah Kemenkes

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |22:05 WIB
4 Dari 10 Anak Indonesia Punya Gigi Berlubang, Ini Langkah Kemenkes
Wamenkes Dante Saksono Harbuwono. (Foto: dok Niko Prayoga/Okezone)
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JAKARTA - Kementerian Kesehatan mengusulkan agar anak-anak sekolah yang aktif di Unit Kesehatan Sekolah (UKS) diberdayakan menjadi “Detektif Gigi Berlubang”. Inisiatif tersebut menyusul permasalahan gigi berlubang yang cukup banyak terjadi di kalangan anak-anak sekolah.

Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono. Menurutnya, nantinya “Detektif Gigi Berlubang“ ini bisa melakukan pemeriksaan kepada teman-temannya di sekolah. 

“Jadi, tadi saya sampaikan, anak-anak di UKS diajarkan untuk menjadi 'Detektif Gigi Berlubang' supaya mereka bisa periksa teman-temannya,” kata Dante saat diwawancarai usai menghadiri Pekan Kesehatan Gigi Nasional di SDN 01 Menteng Jakarta pada Kamis (17/9/2026).

Bukan hanya memeriksa, anak-anak tersebut nantinya juga akan diberikan bahan ajar serta dilatih. Bahkan, Kemenkes sendiri bakal menyiapkan modul khusus bagi mereka agar bisa mendeteksi adanya gigi berlubang. 

“Kita ajarin, ada kurikulumnya, kita udah buat modul kurikulum untuk sekolah dari Kementerian Kesehatan untuk lihat, 'Oh ini giginya masih lubang'. Nanti kalau ketemu gigi yang berlubang, dilaporkan ke gurunya, gurunya bisa melakukan rujukan ke Puskesmas terdekat,” tuturnya.

41 Persen Anak di Indonesia Mengalami Gigi Berlubang

Ilustrasi gigi berlubang. (Foto: dok Cotton Bro/Pexels)
Ilustrasi gigi berlubang. (Foto: dok Cotton Bro/Pexels)

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