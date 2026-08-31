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15,2 Juta Siswa Ikuti Cek Kesehatan Gratis, 40% Alami Gigi Berlubang

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |11:17 WIB
15,2 Juta Siswa Ikuti Cek Kesehatan Gratis, 40% Alami Gigi Berlubang
15,2 Juta Siswa Ikuti Cek Kesehatan Gratis, 40% Alami Gigi Berlubang (Foto: Kemenkes)
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JAKARTA - Sebanyak 15,2 juta siswa di seluruh Indonesia telah mengikuti program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Anak Sekolah hingga Agustus 2026. Dari hasil pemeriksaan tersebut, masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan adalah karies gigi atau gigi berlubang dengan angka mencapai 40,9 persen.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menjadikan program CKG Anak Sekolah sebagai salah satu upaya untuk mendeteksi sekaligus menangani berbagai masalah kesehatan pada siswa, mulai dari gigi berlubang, anemia, hingga obesitas. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan unggul.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono saat meninjau pelaksanaan CKG Anak Sekolah di SMPN 5 Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/8/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan.

"Edukasi memang penting, tetapi aspek kesehatan merupakan bekal utama bagi mereka untuk bertumbuh dengan baik dan menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang unggul. Kita tidak hanya sekadar memeriksa, tetapi temuan ini harus ditindaklanjuti bersama lintas sektor," ujar Dante.

Masalah Gigi Anak

Berdasarkan data Kemenkes hingga Agustus 2026, program CKG telah melayani 15,2 juta siswa dari total target 50 juta anak sekolah di seluruh Indonesia. Hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah masalah kesehatan yang cukup banyak ditemukan pada anak usia sekolah.

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