Bahaya Abaikan Kesehatan Gigi, Bisa Ganggu Keseharian

JAKARTA – Masalah gigi yang dibiarkan tanpa penanganan bukan hanya dapat menimbulkan rasa sakit, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas sehari-hari. Mulai dari kesulitan mengunyah hingga berbicara, kondisi gigi dan mulut turut memengaruhi kenyamanan seseorang dalam menjalani rutinitas.

Kesehatan gigi sering kali baru diperhatikan ketika muncul keluhan, seperti gigi berlubang, nyeri, masalah pada gusi, atau kesulitan mengunyah. Padahal, pemeriksaan secara rutin dan kebiasaan menjaga kebersihan gigi dapat membantu menemukan masalah sejak dini sehingga penanganannya bisa dilakukan dengan lebih tepat.

Dokter gigi SMART Dental, drg. Harum Azania Susanto, mengatakan pemeriksaan awal merupakan tahap penting sebelum menentukan perawatan yang sesuai bagi setiap pasien.

“Setiap pasien memiliki kondisi gigi dan kebutuhan perawatan yang berbeda. Melalui pemeriksaan yang menyeluruh, dokter dapat memahami kondisi gigi, gusi, susunan gigi, serta fungsi gigitan pasien sebelum menyusun rekomendasi perawatan,” kata drg. Harum dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).

“Dengan perencanaan yang tepat, perawatan dapat dilakukan secara lebih terarah, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien,” lanjutnya.

Kesehatan Gigi