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HYROX Lakukan Desinfeksi Lintasan Usai Atlet Diare di Arena

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |23:10 WIB
HYROX Lakukan Desinfeksi Lintasan Usai Atlet Diare di Arena
HYROX Lakukan Desinfeksi Lintasan Usai Atlet Diare di Arena (Foto: Instagram)
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JAKARTA – Penyelenggara HYROX China mengambil langkah pembersihan setelah insiden yang melibatkan atlet Australia, Joanna Wietrzyk, dalam ajang HYROX Beijing pada Sabtu, 12 September 2026. Area lintasan yang terdampak langsung ditutup dan menjalani proses desinfeksi untuk menjaga kebersihan lokasi pertandingan.

Wietrzyk, atlet asal Melbourne yang masih berusia awal 20-an, dilaporkan mengalami buang air besar tanpa sengaja ketika mengikuti perlombaan. Meski mengalami kondisi tersebut, ia tetap melanjutkan pertandingan hingga berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian kompetisi.

Sejumlah foto dan video yang beredar di media sosial China memperlihatkan Wietrzyk masih menjalani beberapa gerakan dalam perlombaan, termasuk burpee broad jump. Dalam rekaman tersebut, terlihat adanya kotoran pada bagian kaki atlet dan area tertentu di lintasan.

Insiden itu kemudian memunculkan perdebatan mengenai aspek kebersihan serta potensi kontaminasi terhadap lintasan dan peralatan yang digunakan peserta lainnya. Media Hong Kong, HK01, turut melaporkan adanya kekhawatiran dari peserta dan publik terkait kejadian tersebut.

Meski demikian, Wietrzyk tetap menyelesaikan perlombaan di kategori Pro Wanita dan dilaporkan keluar sebagai pemenang. Setelah pertandingan, ia sempat mengunggah foto dirinya tengah mendapatkan perawatan dengan infus melalui Instagram Story. Unggahan tersebut kemudian dihapus.

Dalam unggahannya, Wietrzyk menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diterimanya dan menyatakan akan segera kembali beraktivitas.

HYROX Tutup dan Desinfeksi Area Terdampak

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Topik Artikel :
cepirit Atlet viral desinfektan hyrox
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