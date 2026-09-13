Potret Inka Andestha Setia Dukung Pratama Arhan di SUGBK saat Persija vs Persib, Menawan Pakai Jersey Merah

KEHADIRAN Inka Andestha turut mencuri perhatian saat menyaksikan langsung pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu 12 September 2026. Inka memberi dukungan langsung kepada sang kekasih yang merupakan penggawa Persija Jakarta, yakni Pratama Arhan.

Tak hanya semangat memberikan dukungan dari tribun, penampilan Inka juga menjadi sorotan. Apalagi, Inka juga terlihat turun ke lapangan usai laga dimenangkan Persija untuk merayakan hasil manis bersama Arhan.

1. Tampil Menawan dengan Jersey Merah

Ya, duel Persija vs Persib yang digelar pada akhir pekan kemarin curi perhatian besar masyarakat Indonesia. Sejumlah publik figur hadir langsung di SUGBK untuk menyaksikan laga panas yang kerap dijuluki El Clasico-nya Indonesia itu.

Salah satu yang hadir adalah Inka Andestha. Tak sekadar menonton, Inka tentunya beri dukungan untuk Arhan. Dalam unggahan di Instagram, Inka terlihat mengenakan jersey berwarna merah terbaru Persija Jakarta. Penampilannya semakin memberikan kesan sporty sekaligus tetap feminin.

Jersey tersebut dipadukan dengan gaya kasual berupa celana panjang yang membuat Inka terlihat nyaman menyaksikan pertandingan dari tribun. Rambut Inka tak banyak ditata. Dia membiarkan rambut panjang hitamnya terurai sehingga penampilannya terlihat natural.